Simona Halep, AVERTIZATA inaintea meciului cu Azarenka de la Wimbledon: "Isi revine la perioada in care era nasa Serenei Williams!" 

Simona Halep a invins-o pe Mihaela Buzarnescu in turul doi si o va intalni pe Victoria Azarenka pentru un loc in optimile de finala.

Simona Halep a trecut in trei seturi de Mihaela Buzarnescu la prima intalnire in WTA pentru cele doua jucatoare din Romania. Urmeaza un adversar si mai dificil pentru Simona Halep la Wimbledon, Victoria Azarenka, 29 de ani, fosta numarul 1 WTA si de doua ori castigatoare de Grand Slam.

Azarenka a lipsit pentru o perioada deoarece a nascut, iar acum e in cautarea formei de alta data. Cristian Tudor Popescu o avertizeaza pe Simona Halep. Azarenka e in mare de revenire de forma si aminteste de perioada in care se duela cot la cot cu Serena Williams.



CTP, catre Simona Halep: Azarenka in ascensiune de forma!

"E o problema aici. Am vazut-o pe Azarenka, se apropie de forma aceea. Se apropie de «forma Vika», forma cu care a castigat doua Grand Slam-uri, de perioada in care era «nasa» Serenei Williams. Este clar in ascensiune de forma si de incredere, deci Simona Halep va avea un meci dur, un meci greu.

Dar Simona arata bine, arata pregatita si arata aceasta indarjire relaxata despre care vorbeam", a spus Cristian Tudor Popescu la Digi.



WIMBLEDON 2019: Azarenka a citit-o pe Simona Halep: "Nu si-a dezvoltat jocul pe mai multe suprafete!"

Iarba nu e suprafata favorita a Simonei Halep, iar Azarenka stie asta. Nici ea nu a reusit sa treaca de semifinale pe iarba londoneza, insa are doua trofee la Australian Open in palmares.

"Are un joc foarte consistent si solid. Nu cred ca a reusit sa-si dezvolte jocul pentru mai multe suprafete. Este foarte buna de pe fundul terenului, o jucatoare desteapta, care se misca foarte bine si trimite multe mingi inapoi. Am avut cateva meciuri interesante cu ea.

Este un adversar greu si a fost constanta in ultimii ani. Stie cum sa joace meciurile importante. A castigat un turneu de Mare Slem, iar acest lucru a ajutat-o. O sa fie un meci captivant. Daca nu ma insel, ultimul nostru meci direct s-a jucat aici", a spus Azarenka.

Meciul dintre Simona Halep si Victoria Azarenka va avea loc vineri la Wimbledon in turul al treilea.