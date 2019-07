WIMBLEDON | Traseul Simonei Halep daca trece azi de Azarenka: romanca poate sa joace cu Cori Gauff in turul 4

Daca trece azi de Viktoria Azarenka, Simona Halep ar putea da in turul 4 de Cori Gauff, americanca de 15 ani care a eliminat-o pe Venus Williams in primul tur.

Simona Halep se intalneste cu Victoria Azarenka, in turul 3 de la Wimbledon. Meciul va avea loc pe arena All England Club, dupa ora 17:30.

”Au fost meciuri foarte grele in trecut. Am jucat chiar aici acum trei ani. Va fi un mare challenge pentru mine, va fi o partida foarte grea. Ea nu joaca foarte plat, dar e extrem de agresiva. Vreau sa castig, cum vreau sa castig orice partida. Partea mentala va fi decisiva, dar e important sa fiu tare pe picioare. Pentru ca ea loveste foarte tare”, a spus Simona.

Victoria Azarenka este gata de confruntarea cu sportiva noastra. Ea a spus intr-un interviu ca doreste cu orice pret sa castige marele duel.

"Trebuie sa fiu agresiva impotriva Simonei Halep si sa nu ratez vreo oportunitate. E o jucatoare care nu iti da nimic pe gratis, insa mereu apar oportunitati. Daca le voi converti, va fi bine. Am jucat cu ea de mai multe ori si mereu au fost partide echilibrate. Trebuie sa fiu foarte consistenta, pentru ca ea are un astfel de joc. Vede meciul foarte bine si trimite înapoi multe mingi. Trebuie sa fiu rabdatoare si agresiva pentru a o invinge", a spua Azarenka, intr-un interviu pentru Tennis Channel.

Daca trece azi de Viktoria Azarenka, Simona Halep ar putea da in turul 4 de Cori Gauff, americanca de 15 ani care a eliminat-o pe Venus Williams in primul tur. Gauff o intalneste astazi pe Polona Hercog. In sferturi, Simona Halep s-ar putea intalni cu daneza Caroline Wozniacki.