WIMBLEDON 2019: Decizie SOC a organizatorilor! Jucator amendat pentru noncombat! Tsonga l-a invins in 58 minute! 

Australianul Bernard Tomic pierde toate castigurile de la Wimbledon dupa ce a fost amendat de organizatori.

Bernard Tomic, invins de Tsonga in 58 de minute in primul tur cu 6-2; 6-1; 6-4, a fost amendat de organizatorii Wimbledon cu 50.000 de euro pentru noncombat. Acestia au considerat ca Tomic nu a opus suficienta rezistenta in meciul cu adversarul sau din primul tur.

"Conform opiniei arbitrului-judecator, performanta lui Bernard Tomic la un meci din primul tur nu s-a ridicat la inaltimea standardelor profesionale asteptate. In consecinta, o amenda in valoare maxima de 45.000 lire sterline i-a fost aplicata", se arata intr-un comunicat al organizatorilor turneului.

"Tomic, o rusine pentru tenis!"



Britanica Anne Keothavong, fosta jucatoare de tenis, critica dur atitudinea lui Tomic, numarul 96 ATP.



"Jocul sau a fost rusinos! Chiar nu inteleg cum un jucator de tenis poate sa se prezinte in asemenea hal. Nu are niciun sens, e dezamagitor", a spus ea.

Tomic are dreptul de a depune apel, insa sansele de salvare sunt foarte mici.