SIMONA HALEP - VICTORIA AZARENKA: "Va trebui sa lucrez putin la asta!" Ce spune Simona despre duelul de la Wimbledon

Simona Halep a invins-o pe Mihaela Buzarnescu si s-a calificat in turul al treilea de la Wimbledon 2019.

Simona Halep a castigat duelul romanesc de la Wimbledon, iar acum se gandeste la fazele finale ale turneului englez. Pentru asta trebuie sa treaca de fostul lider mondial, Victoria Azarenka, fosta semifinalista in doua randuri la Wimbledon. Belarusa e o jucatoare agresiva care se duela cot la cot cu Serena Williams in vremurile ei bune. Intre timp, Azarenka a lipsit pentru ca a devenit mama si isi cauta forma de alta data.



Simona Halep: Mereu am avut meciuri grele cu Azarenka!



"Am avut meciuri foarte grele cu Azarenka in trecut, am jucat aici in urma cu doi ani, cred. Va fi o mare provocare pentru mine, dificil, pentru ca joaca agresiv si nu este usor pe iarba, dar sunt increzatoare ca am sansa mea si voi castiga.

Imi doresc foarte tare sa castig fiecare meci pe care il joc. La US Open cand am revenit pe teren, pentru ca am avut intreruperea, am fost mai agresiva. Si aici am fost agresiva. Azarenka este o jucatoare solida, care loveste mingea puternic din toate pozitiile. Consider ca trebuie sa fiu puternica pe picioare, sa nu ma duc in spate deloc, pentru ca daca merg in spate nu o sa am prea multe sanse.

Serviciul este important, va trebui sa lucrez un pic, astazi (n.r. ieri) nu am servit grozav, dar am incredere, am mai castigat aici, insa meciul este deschis, amandoua avem sansa noastra. Ma simt din ce in ce mai bine, sunt in crestere", a spus Simona Halep.



Simona Halep: Nu mai am probleme medicale

Accidentata in prima partida de la Wimbledon, Simona Halep nu a mai resimtit dureri in partida cu Buzarnescu si a rezistat trei seturi. Acum nu mai are probleme si poate sa abordeze cu incredere partida cu Azarenka.

"Sunt ok din acest punct de vedere, nu mai am probleme. Vedem pe parcurs ce va fi", a spus Simona la conferinta de presa.

Simona Halep H2H Victoria Azarenka

Simona Halep si Azarenka se afla la egalitate la intalnirile de pana acum. Este 2-2 intre cele doua. Cu doua intalniri in 2012 castigate de Azarenka, inainte ca Simona sa explodeze si sa patrunda in elita tenisului feminin. Simona Halep a castigat doua dori la turnee de Grand Slam cu Azarenka, in 2015 la US Open in trei seturi si in 2017 chiar la Wimbledon, victorie in doua seturi, 7-6; 6-2.

Meciul dintre Simona Halep si Victoria Azarenka e programat vineri la Wimbledon.