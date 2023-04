Sorana Cîrstea îi oferă Sabalenkăi șansa revanșei: se vor întâlni în turul secund, la Madrid

6-3, 3-6, 6-1 a fost scorul prin care Sorana Cîrstea (44 WTA) a învins-o pe americanca Lauren Davis (56 WTA), în primul tur al competiției WTA 1000 de la Madrid.

Sfertfinalistă la Indian Wells și semifinalistă în turneul WTA 1000 de la Miami, Sorana Cîrstea a debutat cu dreptul în sezonul de zgură, în care visează să își egaleze cea mai bună performanță a carierei - sfert de finală, atins la Roland Garros, în 2009.

121 de minute a fost durata partidei în care Sorana Cîrstea a acumulat cinci game-uri pe serviciul adversarei, suficient pentru a tranșa partida fără mari emoții, în ciuda setului decisiv jucat.

În sferturile de finală ale întrecerii din Florida, Cîrstea a învins-o pe Aryna Sabalenka (24 de ani, 2 WTA), scor 6-4, 6-4, duel în care jucătoarea din țara noastră a servit 7 ași.

Sori got off to a fast start winning the 1st set, but then Lauren really stepped it up and pushed Sori who started looking a bit rusty after not playing for a bit. But in the end she sealed it quickly in the 3rd set. Sorana Cirstea defeated Lauren Davis 6-3, 3-6, 6-1. pic.twitter.com/2WfGI6p5rB