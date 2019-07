SIMONA HALEP, WIMBLEDON | Cand se joaca meciul Simona Halep - Azarenka! Intalnire intre doi fosti lideri al clasamentului WTA

Simona Halep o va intalni pe Viktoria Azarenka vineri, in turul 3 de la Wimbledon.

Simona Halep si Viktoria Azarenka se vor lupta vineri, nu mai devreme de ora 17:30, in turul 3 de la Wimbledon. Organizatorii de la Wimbledon au programat meciul pe terenul central din complexul de la All England Club.

Simona Halep si Azarenka vor intra pe teren dupa meciul dintre Kevin Anderson si Guido Pella, de pe tabloul principal masculin.

Simona Halep - Azarenka H2H

Simona Halep si bielorusa Azarenka sunt la egalitate in acest moment. Fiecare a invins de cate 2 ori! Ultimul duel a avut loc tot la Wimbledon, in urma cu doi ani, cand Halep s-a impus in doua seturi.