US Open 2022 | „PoweRafa” Nadal îl demolează pe Gasquet în turul 3: cum sună lista meciurilor tari din optimile turneului

Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) l-a învins pe colegul de generație, Richard Gasquet (36 de ani, 91 ATP) în turul 3 al competiției de la US Open, scor 6-0, 6-1, 7-5, în doar 135 de minute de joc.

A fost cea mai convingătoare prestație a tenismenului iberic la New York, în prima săptămână de turneu, după meciurile câștigate cu set pierdut în defavoarea numărului 198 ATP, Rinky Hijikata, respectiv numărului 46 mondial, Fabio Fognini, în primele două runde.

„A fost cel mai bun meci al meu din turneu, fără îndoială. Este pentru prima dată când am câștigat în trei seturi în acest turneu. El a ridicat nivelul în setul al treilea și asta a echilibrat totul, dar sunt foarte fericit că sunt în turul al patrulea,” a declarat Rafael Nadal, imediat după încheierea meciului.

US Open 2022 și-a stabilit astfel toate meciurile din faza optimilor, cap de afiș al rundei ultimilor 16 participanți fiind duelul dintre Daniil Medvedev și Nick Kyrgios, programat luni, 5 septembrie, de la ora 02:00, fus orar românesc.

Turneul feminin de la US Open va avea o campioană în premieră, după eliminarea Serenei Williams, a conaționalei Sloane Stephens și a canadiencei Biancăi Andreescu.

The #USOpen women's singles Round of 16 is set:

???????? Swiatek vs ???????? Niemeier

???????? Kvitova vs ???????? Pegula

Azarenka vs ???????? Pliskova

???????? Collins vs Sabalenka

???????? Zhang vs ???????? Gauff

???????? Garcia vs ???????? Riske-Amritraj

???????? Jabeur vs Kudermetova

Samsonova vs ???????? Tomljanovic