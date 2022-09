„Ești cea mai mare din toate timpurile!” Mesajele vedetelor la retragerea Serenei Williams: ce au spus Nadal, Woods și LeBron

3 septembrie 2022 va rămâne data la care Serena Williams a jucat ultimul meci oficial de tenis, la finele unei cariere excelente, întinse pe durata a trei decenii diferite.

Sportiva americană se retrage din lumea tenisului cu 23 de titluri de Grand Slam cucerite în proba individuală plus alte 14 trofee de mare șlem câștigate în proba de dublu, alături de sora sa, Venus Williams.

Pentru a o omagia pe jucătoarea din Michigan, o mulțime de vedete i-au transmis mesaje deosebite la retragerea din tenis, după cum urmează:

„Ești GOAT (cea mai mare din toate timpurile). Ce ai făcut pentru sport, ce ai făcut pentru femei… Este fără precedent! A fost o onoare să te urmăresc, să văd cum atingi toate obiectivele pe care ți le-ați stabilit vreodată, să vă văd că bați recorduri, să văd că ești uimitoare pe terenul de tenis și, de asemenea, în afara lui,” i-a spus Serenei Williams LeBron James, considerat de mulți cel mai bun baschetbalist al noului secol.

The greatest to ever do it! @KingJames reflects on @serenawilliams legacy. #ThankYouSerena pic.twitter.com/0bRLhEsKQS

„Îți mulțumesc, Serena, pentru tot ce ai făcut pentru sportul nostru. O uimitoare campioană!”, a fost mesajul scurt transmis de Rafael Nadal.

„Cariera ei incredibilă a marcat istoria tenisului. Cu toate acestea, cele mai mari contribuții ale sale ar putea apărea de acum înainte. Îți mulțumim, Serena Williams! Călătoria continuă,” a comunicat Billie Jean King.

„Serena Williams, ești cea mai tare pe teren și în afara lui. Îți mulțumesc pentru că ne inspiri pe toți să ne urmăm visurile. Te iubesc, soră mai mică,” a spus Tiger Woods.

.@serenawilliams you’re literally the greatest on and off the court. Thank you for inspiring all of us to pursue our dreams. I love you little sis!!!!!!