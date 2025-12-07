Se spune că dragoste cu silă nu se poate. Din păcate pentru CFR, șefii clubului pare că n-au aflat acest lucru. Pentru că păstrarea lui Louis Munteanu în lot se întoarce acum împotriva lor, precum un bumerang!

În partida Universitatea Craiova – CFR Cluj (1-1), atacantul de 23 de ani a fost în prim-planul unei faze bizare, după cum Sport.ro a arătat aici. Iar ca show-ul să fie complet, după meci a apărut următoarea speculație: clubul CFR i-ar fi interzis lui Louis Munteanu să meargă în zona mixtă, pentru a acorda declarații!

Pentru a lămuri această variantă, Digi Sport l-a contactat telefonic pe Iuliu Mureșan, președintele grupării ardelene. Acesta a negat povestea cu interzicerea lui Louis Munteanu, la TV, însă a admis că CFR a procedat greșit în cazul fostului internațional de tineret.

„N-a fost interzis să dea interviu, dar e bine să vorbească și alți jucători, care au lucruri interesante de spus. Louis Munteanu nu e supărat pe club. El e un jucător cu personalitate. Și personalitatea lui se vede și pe teren. Eu am spus mereu că a fost gestionată greșit relația clubului cu Louis Munteanu. Important e ca el să înțeleagă, să marcheze în continuare. Fiindcă doar așa se poate transfera. Dacă nu joacă și e demoralizat, atunci cota sa va scădea întruna. Dacă am primi acum o ofertă de 10 milioane pentru el? Da! I-aș recomanda patronului să-l dea. Dar suma o stabilește patronul. E clubul lui și sub patronatul lui Neluțu Varga, CFR a luat cinci titluri“, a spus Iuliu Mureșan.

Șanse mici la play-off și datorii tot mai mari

În continuarea intervenției sale telefonice, la Digi Sport, șeful formației din Gruia a fost nevoit să rostească și un adevăr dureros: CFR are șanse minime, la play-off. Mai mult decât atât, datoriile către jucători au tot crescut.

„Play-off? E foarte greu. E un vis mai îndepărtat. Noi vrem să mergem mai departe în cupă. Sigur că și în campionat trebuie să terminăm cât mai sus. Dar nu știu dacă se poate mai sus de locul 7... Da, există întârzieri salariale. Sunt normale la CFR. Avem promisiuni că se vor reduce restanțele până de Sărbători. Promisiuni, în primul rând, din partea patronului echipei“, a precizat Iuliu Mureșan.

