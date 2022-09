Capitolul la care Venus Williams va rămâne superioară Serenei pentru totdeauna: ce i-a fost imposibil surorii mai mici

Serena Williams s-a retras din tenis după 81 de participări în turneele de mare șlem și cu 23 de trofee cucerite în competițiil de calibru Grand Slam.

De 7 ori campioană în probele individuale ale întrecerilor de Grand Slam, sora mai mare a Serenei, Venus va rămâne net superioară Serenei în ce privește numărul de prezențe pe tabloul principal al turneelor de la Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open.

91 - This will be the 91st Grand Slam main draw appearance for Venus #Williams: at least 10 more than any other player, males included. Everlasting.#VenusWilliams #USOpen #USOpen2022 #USOpentennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/AOhJ2xjCRr