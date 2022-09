Avantaj Djokovic! Rafael Nadal, eliminat în optimile US Open de un american. Turneul de la New York, pregătit de un nou campion

Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) a suferit prima înfrângere a sezonului în turneele de mare șlem. Campion la Melbourne și Paris, tenismenul din Manacor s-a retras înainte de a disputa semifinala întrecerii de la Wimbledon, în contextul unei rupturi musculare abdominale acuzate în urma sfertului câștigat pe iarba londoneză în defavoarea americanului Taylor Fritz.

A sosit rândul americanului Frances Tiafoe să încerce să îl răpună pe „matadorul” tenisului mondial, tocmai în fața compatrioților, la New York. Încercarea jucătorului de 24 de ani, număr 26 ATP a fost reușită: Frances Tiafoe a devenit primul american care îl învinge pe Rafael Nadal la New York, la 17 ani distanță de victoria semnată de James Blake, la US Open 2005.

Tiafoe a dispus de Nadal, scor 6-4, 4-6, 6-4, 6-3, după 3 ore și 34 de minute de luptă crâncenă, reușind să se califice pentru prima dată în sferturile US Open.

Nadal va încheia stagiunea 2022 cu un palmares 22-1 în turneele de mare șlem, încheind unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei. Rafa Nadal e singurul tenismen calificat deja la Turneul Campionilor din luna noiembrie.

FRANCES TIAFOE PULLS OFF THE UPSET OVER RAFAEL NADAL ????

Nadal suffers his first loss in a major this year‼️ pic.twitter.com/NKXtMisWzs