România - Elveția, ultimul meci al tricolorelor la Campionatul Mondial de handbal feminin, se va desfășura astăzi, de la ora 19:00. Partida va fi transmisă LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.

LIVE TEXT | România - Elveția, de la ora 19:00

Astăzi în grupa naționalei țării noastre se mai joacă Senegal - Japonia (16:30) și Ungaria - Danemarca (21:30).

Elevele lui Ovidiu Mihăilă sunt mari favorite în fața reprezentativei din „Țara Cantoanelor”, debutantă la Campionatul Mondial.

O victorie îi asigură României locul 3 în grupa principală, respectiv poziția a 9-a la turneul final din Olanda și Germania.

Parcursul României și al Elveției la CM

În grupa preliminară, România a înregistrat următoarele rezultate: 33-24 contra Croației, 31-27 cu Japonia și 31-39 cu Danemarca. În grupa principală a trecut de Senegal (37-17), dar a cedat cu Ungaria (29-34).

De cealaltă parte, până acum Elveția a disputat partidele: 34-9 cu Iran, 25-24 cu Senegal și 25-32 cu Ungaria în grupa preliminară, respectiv înfrângerile în grupa principală cu Japonia (21-27) și cu Danemarca (23-36).

