Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) nu a jucat cel mai bun meci al carierei în turul secund al Openului American. Tenismenul iberic a trecut de italianul Fabio Fognini, scor 2-6, 6-4, 6-2, 6-1, la două ore și patruzeci și trei de minute de la primul schimb de mingi.

Condus cu 6-2, 4-2, dublul campion de Grand Slam din actualul sezon a compensat la timp „cel mai prost start de meci făcut vreodată,” potrivit propriilor spuse, ajutat fiind în seturile 2 și 3 inclusiv de numeroasele erori neforțate comise de Fognini.

Nadal nu s-a simțit în apele lui în niciun set, dovadă stând accidentarea pe care și-a cauzat-o în setul patru, la scorul de 3-0, când, în urma unui rever defensiv, racheta spaniolului a atins suprafața de joc, din care i-a ricoșat în nas. Cvadruplul campion al Openului American s-a oprit imediat, cerând time-out medical pentru a opri sângerarea și pentru a calma durerea.

„Sunt în regulă. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată cu o rachetă de tenis, dar am mai pățit-o cu o crosă de golf,” a dezvăluit Rafa Nadal, în interviul oferit pe suprafața de joc, după terminarea meciului.

Rafa Nadal a câștigat US Open-ul în 2010, 2013, 2017 și 2019. În turul trei, Nadal îl va înfrunta pe colegul de generație, francezul Richard Gasquet, care a semnat un număr incredibil de 61 de winnere în partida din turul secund câștigată în defavoarea sârbului Miomir Kecmanovic.

We're glad you are ok, @RafaelNadal ???? pic.twitter.com/t9hzv1QNMH

Rafael Nadal had himself a self-inflicted mishap on the court that led him to a bleeding nose ????

(via @usopen)pic.twitter.com/I82bEL721A