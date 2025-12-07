Duminică seară a avut loc la Atena meciul dintre AEK și Atromitos din etapa cu numărul 13 din primul eșalon al Greciei. La capătul celor 90 de minute, gazdele s-au impus cu 4-1 pe ”ODAP Arena”.



Răzvan Marin a făcut spectacol în Grecia! Nota primită după ce a dat pasă de gol în thriller-ul de la Atena



Orbelin Pineda a deschis scorul în minutul 18, iar în actul secund Luka Jovic a dus scorul la 2-0 în minutul 65 și a realizat ”dubla” în minutul 70, din pasa lui Răzvan Marin.



Panagiotis Tsantilas a micșorat diferența în minutul 73, în timp ce Robert Ljubicic a închis tabela de marcaj la 4-1 în minutul 86 al confruntării de la Atena.



Pentru evoluția sa cu Atromitos, Răzvan Marin, titular și scos în repriza secundă în minutul 88, a fost notat cu 8.1 de portalul de specialitate FlashScore, mult peste media echipei de 7.2.



Pineda a fost omul meciului cu 8.4, iar Jovic l-a surclasat pe Marin în clasamentul notelor oferite de sursa anterior menționată cu 8.3.



AEK, în clasament



După 13 etape desfășurate în Superliga Greciei, AEK se află pe locul trei cu 31 de puncte. 10 victorii, un rezultat de egalitate și două înfrângeri a bifat trupa din Atena.

