Condusă din minutul 36, după golul lui Tudor Băluță, CFR Cluj a egalat prin Louis Munteanu în debutul reprizei secunde. Omul meciului a fost portarul Otto Hindrich, care a avut nu mai puțin de 10 parade.

Daniel Pancu: "Craiova e cea mai valoroasă echipă din România"



Daniel Pancu, care a intrat pe teren la golul marcat de Louis Munteanu, a explicat după meci de ce a recurs la acest gest și a vorbit despre importanța punctului obținut în Bănie.



"Cum am trăit golul? Sunt la început, încerc să trăiesc aceste momente importante alături de ei. Încerc să transmit aceeași energie. Am stat foarte calm cu FC Argeș și Metaloglobus, dar încă am ceva de transmis. Prefer să nu am sprinturile astea pe margine, dar trebuie să se obișnuiască și ei cu mine. Totul pleacă de la atitudine și determinarea. Câteodată, ai și noroc, cum am avut azi contra unei echipe fantastice.



Pentru noi, orice punct e important. Mai sunt două jocuri până la vacanță. E mai bine decât zero puncte. A fost victoria cu Rapid, după am pierdut 0-3 cu FC Argeș. E bine când nu pierzi contra celei mai valoroase echipe din România, Universitatea Craiova, așa cum o simt eu", a spus Pancu, la Digisport.



Pancu se gândește deja la play-out și anunță plecări importante de la CFR

Deși spune că CFR Cluj este echipă de play-off, Daniel Pancu este resemnat în privința șanselor formației sale de a încheia sezonul regulat în primele 6. Antrenorul ardelenilor se gândește deja la play-out și avertizează inclusiv în privința retrogradării.



De asemenea, Pancu a confirmat că în pauza de iarnă vor pleca mulți jucători importanți de la CFR Cluj, ceea ce va face și mai dificilă misiunea fostei campioane.



"Echipa este foarte bună, e o echipă de primele 6. Sunt convins de lucrul ăsta. Ce a fost e istorie, nu mai putem reveni. Sunt și astfel de ani în istoria unor cluburi și mai mari. Trebuie să fim realiști acum și să acceptăm situația și locul din clasament. Trebuie să ne gândim în primul rând la consolidarea jocului și la consolidarea lotului în iarnă.



Mulți dintre jucătorii de acum rămân în afara lotului până acum. Dacă facem asta, ne va permite să abordăm cu încredere meciurile din play-out și să plecăm favoriți. Dacă mergem în continuare și spunem că noi suntem CFR și avem cei mai buni jucători, vom avea probleme.



S-a scris foarte mult și zilele astea. Probabil vor pleca jucători foarte importanți. Perioada de pregătire e foarte scurtă, 10 zile în Spania. Va trebui însă să ne descurcăm și să găsim soluții pentru că d-asta suntem aici.



Noi vom juca toate meciurile la victorie, să fiți absolut convinși de lucrul ăsta. Dar dacă îmi explică un matematician sau inteligența artificială cam ce parcurs trebuie să avem noi pentru a juca în play-off, s-ar putea să... eu vorbesc de șanse, care sunt foarte, foarte mici. E o echipă care are doar două victorii în 15 meciuri. E simplu, e matematică. Dacă nu realizăm problemele, retrogradarea e un pericol. Dacă realizăm, nu e un pericol", a mai spus Pancu.

Cu 11 etape rămase din sezonul regulat, CFR Cluj se află pe locul 11, cu 20 de puncte, 7 sub Oțelul Galați, ocupanta ultimei poziții care duce în play-off.

