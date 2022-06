Finalistul Wimbledon 2021, Matteo Berrettini, OUT! De ce s-a retras + culoar facil pentru Nadal

Startul turneului a venit și cu primele vești proaste pentru unii dintre jucătorii importanți. Finalistul de anul trecut de la Wimbledon, Matteo Berrettini (26 ani, 11 ATP), și-a anunțat retragerea de la turneul din această ediție după ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19.

Italianul a făcut anunțul pe contul de Instagram, în care a oferit detalii, vizibil trist pentru retragerea forțată de la Wimbledon.

„Am inima frântă să vă informez că trebuie să mă retrag de la Wimbledon din cauza unui rezultat pozitiv la testarea de COVID-19.

Am avut simptome de răceală și m-am izolat în ultimele zile. În ciuda faptului că simptomele nu au fost severe, am decis că este important să mă testez din nou în această dimineață pentru a le proteja sănătatea adversarilor mei, dar și tuturor celor implicați în turneu.

Nu am cuvinte să descriu cât de dezamăgit mă simt. Visul meu s-a încheiat pentru acest an, însă mă întorc mai puternic. Vă mulțumesc pentru sprijin”, a scris Berrettini pe Instagram.

Oficialii Wimbledon au reacționat la aflarea veștii cu un mesaj postat pe contul de Twitter: „Ne vei lipsi, Matteo - întoarce-te mai puternic în 2023”.

We'll miss you, Matteo - come back stronger in 2023 ???? ???? pic.twitter.com/vEu9yAHGNP