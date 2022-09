Se răzgândește Serena Williams cu privire la retragerea din tenis? „Vreau să îmi trăiesc puțin viața, cât timp mai pot să umblu!” 

41 de ani fără trei săptămâni este o vârstă la care Serena Williams se simte în continuare tânără, iar tocmai din acest motiv declarațiile oferite în conferința de presă organizată după meciul cu Ajla Tomljanovic confirmă intenția americancei de a se retrage definitiv din tenis.

De 23 de ori campioană în turneele de mare șlem individuale, sora mai mică a familiei Williams și-a întărit intenția retragerii, în ciuda faptului că simte o atracție față de Australia, în contextul în care Openul Australian este următorul turneu de mare șlem fixat în calendarul tenisului.

Serena Williams: „E clar că încă pot să continui, dar înseamnă mai mult pentru mine să fiu mamă.”

„Nu știu, nu mă gândesc la asta. Mereu mi-a plăcut Australia. După Wimbledonul din 2021, nu am fost sigură că acela a fost ultimul meu meci sau nu. Am muncit mult ca să ajung aici, iar US Open a fost un ultim meci mult mai bun. E clar că încă pot să continui, dar înseamnă mai mult pentru mine să fiu mamă și să explorez mai multe versiuni ale Serenei.

Tehnic vorbind, încă sunt tânără, așa că vreau să îmi trăiesc puțin viața cât timp mai pot să umblu,” a declarat Serena Williams, în ultima conferință de presă susținută ca jucătoare profesionistă de tenis.

Serena Williams, întrebată dacă va rămâne implicată în tenisul mondial

„Tenisul a ocupat un loc atât de mare în viața mea. Simt că mi-a oferit multe oportunități, mie și oamenilor din jurul meu.

Înseamnă mult, am avut multe momente grozave în tenis, așadar nu văd un viitor fără tenis. Cred că voi rămâne implicată în acest sport, dar nu știu în ce capacitate,” a adăugat sportiva din Michigan.