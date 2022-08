Bielorusa Azarenka, interzisă de americani în evenimentul caritabil organizat la New York pentru ajutorarea Ucrainei

De trei ori finalistă pierzătoare a Openului American, în 2012, 2013 și 2020, Victoria Azarenka a fost refuzată de Asociația Americană de Tenis în intenția sa de a participa la evenimentul caritabil „Tenisul joacă pentru pace”.

Meciurile demonstrative au fost organizate la New York pentru ajutorarea Ucrainei, în contextul războiului început de Federația Rusă, în data de 24 februarie 2022.

„După un dialog purtat cu toate părțile implicate, am decis ca Victoria Azarenka să nu participe în această seară la demonstrativul 'Tenisul joacă pentru pace.' Vika este o jucătoare puternică și apreciem disponibilitatea ei de a participa.



Ținând cont de sensibilitățile jucătorilor ucraineni și de conflictul aflat în derulare, credem că acesta este modul potrivit în care să înaintăm,” se arată scris în comunicatul Asociației Americane de Tenis.

Înainte de luarea acestei decizii, Marta Kostyuk (20 de ani, 72 WTA) și-a manifestat nemulțumirea cu privire la o potențială prezență a Victoriei Azarenka în acest meci demonstrativ, care, în opinia sa, ar fi umbrit din scopul organizării acestui eveniment.

La evenimentul de ajutorare a Ucrainei au mai luat parte Leylah Fernandez, finalista US Open 2021, Felix Auger-Aliassime, Jessica Pegula, Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkari și Matteo Berrettini.

Victoria Azarenka of Belarus out of the #USOpen exhibition match for Ukraine, per USTA decision. pic.twitter.com/O4zBW6Fejp