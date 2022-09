Rafael Nadal, dezamăgit și preocupat, după eșecul de la New York: „Nu mă gândesc acum la tenis. Mi-a lipsit liniștea sufletească”

Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) a fost învins de Frances Tiafoe (24 de ani, 26 ATP) în optimile de finală ale Openului American, scor 6-4, 4-6, 6-4, 6-3, după 3 ore și 34 de minute.

Tenismenul iberic a anunțat, la conferința de presă organizată după meci, că va lua o pauză de la tenis, în cele ce urmează, prioritizând să îi fie alături soției Maria Francisca Perello, în ultimele săptămâni de sarcină. Soții Nadal așteaptă nașterea unui băiețel până la sfârșitul lunii octombrie.

Rafael Nadal: „Acum vreau să mă duc acasă, am lucruri mai importante de făcut decât să joc tenis.”

„Tocmai am ieșit după ce am pierdut în optimile de la US Open, în acest moment îmi este greu să am o analiză clară a viitorului meu imediat. Acum vreau să mă duc acasă, am lucruri mai importante de făcut decât să joc tenis. Nu mă gândesc acum la tenis.

Voi lua deciziile pe care trebuie să le iau în funcție de ceea ce se va întâmpla. Aspectul personal are acum prioritate față de cel profesional. A trebuit să fac un efort aici. Nu mi-a ieșit, dar acum este momentul să fac o resetare. Au fost câteva luni grele. De acum trebuie să o iau de la capăt din punct de vedere profesional și să rezolv personal o problemă atât de importantă precum nașterea primului meu copil. Să sperăm că totul va merge bine,” a anunțat Rafael Nadal, privitor la planurile sale în perioada următoare.

Rafa Nadal: „Tenisul e un sport de poziție, iar pentru asta trebuie să fii rapid sau tânăr. Nu mai am acea formă.”

„Am jucat prost, iar el a jucat bine. Dacă vreau să fiu în sferturi la US Open trebuie să joc mai bine decât am jucat. Acest lucru este clar. Am avut șansele mele, cu break-ul din setul patru, și alte momente pentru a merge mai departe. Dacă aș fi profitat, mi-ar fi dat încredere și lucrurile ar fi stat diferit, dar nu am reușit să fac nimic astăzi.

Felicitări lui Frances, pentru că a fost mult mai bun decât mine. Acum e timpul să merg acasă și să mă pregătesc din nou mental. Când mă voi simți pregătit să concurez din nou, voi fi acolo,” a spus Nadal în deschiderea conferinței de presă.

„Nu este nevoie să caut scuze. Sunt momente în care îmi poate ieși totul indiferent de ce se întâmplă în plan personal și altele în care nu. De data aceasta m-a prins din urmă.

Îl felicit pe rival, am încercat, dar din păcate nu a fost posibil. M-am antrenat bine, dar la nivel de competiție mi-a lipsit ceva în ceea ce privește prospețimea, și poate și o oarecare liniște sufletească. Realitatea este simplă, nu am jucat bine și când nu joci suficient de bine, nu câștigi. Despre asta este vorba în sport,” a completat Rafa Nadal, în ultima conferință de presă susținută la New York în 2022.

Următoarea competiție importantă la care Rafael Nadal este așteptat să participe este Turneul Campionilor din 13-20 noiembrie. Până atunci, Nadal ar putea apărea la Cupa Laver (23-25 septembrie), la turneul ATP 500 de la Tokyo (3-9 octombrie) sau la turneul ATP Masters 1000 de la Paris (31 octombrie - 6 noiembrie)