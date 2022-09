McEnroe, reacție vehementă: „Nu știu cine e prostul ăla, dar Nadal poate să facă ce naiba vrea!” Wilander: „Nadal e ajutat de arbitri”

Acuzat de tragere de timp de un jurnalist, la finalul primului tur al US Open 2022, Rafael Nadal a replicat, spunând că nu crede nici măcar un pic în cuvintele acestuia, potrivit cărora tenismenul spaniol ar depăși limita celor 25 de secunde între servicii.

Conform calculelor Eurosport, Rafael Nadal a stat, într-adevăr, în medie, 28 de secunde între punctele jucate pe propriul serviciu, în meciul câștigat scor 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 în detrimentul australianului Rinky Hijikata (198 ATP), dar nu a fost penalizat de arbitrul de scaun nici măcar o dată.

Când Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) i-a replicat jurnalistului, spunând că acuzația i se pare o glumă, acesta din urmă ar fi continuat zicând că și John McEnroe ar fi menționat că ibericul nu se supune regulii cronometrului. Reacționând la toată această tevatură, John McEnroe l-a taxat pe jurnalist pentru că acesta s-a folosit de spusele lui pentru a-și întări acuzația.

„Nu am vorbit încă cu Rafa, dar permiteți-mi să vă explic. Oricine ar fi fost acel jurnalist prost, vreau să spun că Rafael Nadal este îndreptățit să facă ce naiba vrea.

Penalizarea nu depinde de el. A făcut asta de 10-15 ani, nu e nimic nou. Nu e treaba lui, ci a arbitrului de scaun. Apropo, cred că povestea asta e oricum un rahat, nimeni nu e atent la cronometru.

Ar trebui să fie automatizat, dacă tot îl instalezi. Și ar mai fi o întrebare: când să îl pornească? La finalul punctului? Când ajung la prosop? Când publicul face liniște?”, a comentat John McEnroe pentru Eurosport pe subiectul tragerilor de timp ale lui Rafael Nadal, între servicii.

