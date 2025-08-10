În această situaţie, competiţia de la Flushing Meadows se va transforma într-o adevărată provocare fizică şi organizatorică. Având în vedere acest scenariu, oficialii au activat un protocol riguros pentru a proteja jucătorii şi fanii de căldura intensă.



Temperaturile ridicate nu afectează doar sportivii, ci testează şi rezistenţa fanilor, precum şi logistica turneului. Se aşteaptă zile dificile şi extenuante, în care umbra şi hidratarea vor fi esenţiale pentru evitarea incidentelor în timpul sesiunilor din timpul zilei, subliniază sursa citată.



Marca reaminteşte că, în 2021, uraganul Ida a oprit mai multe meciuri şi a perturbat programul obişnuit de la US Open. Dar acum, situaţia s-a schimbat radical. Îngrijorarea se concentrează asupra soarelui dogoritor, care ridică temperaturile la nivelul suprafeţei de joc la peste 50 de grade Celsius în timpul sesiunilor pe timp de zi, transformând jocul într-un test de rezistenţă fizică extremă.

Caniculă în SUA



Jake Garner, arbitrul principal, precizează că monitorizarea vremii este constantă. "Verific rapoartele meteo de mai multe ori decât aş vrea să recunosc", mărturiseşte el.



Trecerea de la o ameninţare la alta i-a obligat pe organizatori să regândească toate protocoalele pentru a asigura desfăşurarea în siguranţă a turneului.



Arenele Arthur Ashe şi Louis Armstrong au acoperişuri retractabile parţial închise inclusiv şi atunci când nu plouă, pentru a oferi umbră pe terenuri. Această măsură, adoptată definitiv anul trecut, urmăreşte să atenueze impactul luminii solare directe şi să reducă temperaturile în timpul celor mai expuse meciuri.



În plus, a fost implementat sistemul WetBulb Globe Temperature (WBGT), care calculează stresul termic real prin combinarea temperaturii, umidităţii, radiaţiei solare şi vântului. Când acest indice depăşeşte 30 de grade Celsius, se activează un protocol special: pauze suplimentare de zece minute între seturi, zone de răcire obligatorii şi acoperişuri semideschise pentru a proteja jucătorii.



În 2023, tenismanul rus Daniil Medvedev a lansat un avertisment dur. Cu ocazia unui meci din sferturile de finală de la US Open, el a declarat: "Un jucător va muri şi veţi vedea asta", referindu-se la condiţiile extreme de pe teren. Avertismentul său a evidenţiat gravitatea problemei şi a stârnit o dezbatere urgentă, reaminteşte Marca



Alţi jucători proeminenţi, precum argentinianul Diego Schwartzman şi spaniola Paula Badosa, şi-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea. Ambii au solicitat modificări ale programului pentru a evita jocul în orele cele mai caniculare, propunând sesiuni nocturne mai lungi sau chiar anularea meciurilor atunci când căldura este excesivă.



Publicul este vizat la rândul său de aceste măsuri. Pentru a îmbunătăţi siguranţa şi confortul, turneul a decis să distribuie ventilatoare portabile şi umbrele gratuite şi a mărit numărul de staţii de apă potabilă din cadrul incintei sportive. Mesajele medicale sunt clare: "Rămâneţi hidrataţi, evitaţi expunerea directă şi căutaţi umbra ori de câte ori este posibil".



US Open 2025 se va desfăşura între 24 august şi 7 septembrie, în timp ce calificările pentru tabloul principal vor debuta pe 18 august.

