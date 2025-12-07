România trebuie să treacă de barajul de calificare pentru a merge la CM. Prima adversară va fi Turcia, pe 26 martie, urmând ca, în cazul în care se califică în finala play-off-ului, să se dueleze cu câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

În cazul în care va câștiga barajul cu Turcia și va trece și de Kosovo sau Slovacia, România va ajunge în Grupa D la Cupa Mondială, grupă din care mai fac parte SUA, Paraguay și Australia.

ESPN, analiză dură a naționalei României: ”Fără prea multe talente la cluburi mari”

Meciurile din această grupă se vor disputa pe trei stadioane, dar americanii nu sunt prea siguri că tricolorii pot face pasul la Cupa Mondială. Celebra publicație ESPN a analizat fiecare națională în parte, dintre cele care încă nu au ajuns la Cupa Mondială și pot întâlni SUA în grupă, iar despre România a făcut următoarea precizare:

”România s-a clasat pe locul trei în grupa de calificare a CM, în spatele Austriei și Bosniei și Herțegovina, dar a avansat în play-off datorită unei performanțe solide în Liga Națiunilor.

Ar aduce în SUA o echipă experimentată - și ar exista un fel de simetrie, SUA și România împărțind o grupă, la fel cum au făcut-o în 1994 - dar nu există prea multe talente la cluburi mari”.

România trebuie să treacă de play-off pentru a ajunge la Cupa Mondială

Câștigătoarea rutei C din play-off-ul european (Turcia / România / Slovacia / Kosovo) va juca în grupa D de la CM 2026, alături de Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.

Turcia va primi vizita României pe 26 martie în semifinalele play-off-ului. Învingătoarea va juca finala barajului pe terenul câștigătoarei din confruntarea Slovacia - Kosovo.

