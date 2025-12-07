Ambele echipe vin cu un moral excelent după ce au reușit să oprească seriile negre în campionat și promit un meci deschis oricărui rezultat.



Gazdele respiră ceva mai ușurat după ce au pus capăt unei serii de șapte meciuri fără victorie, impunându-se clar în fața celor de la Nice, scor 3-1. Succesul le-a permis celor de la Lorient să se distanțeze puțin de zona retrogradării, acumulând 14 puncte. Mai mult, trupa bretonă a transformat propriul stadion într-o mică fortăreață, ajungând la cinci partide consecutive fără înfrângere acasă, cea mai bună serie de acest gen din 2022 încoace.



Infermeria plină la Lyon



De cealaltă parte, Lyon a spulberat-o pe Nantes runda trecută cu un sec 3-0, victorie care a oprit o secetă de patru etape fără succes. Aflați pe locul 5, cu 24 de puncte, „leii” vor să țină aproape de locurile de Champions League. Totuși, misiunea oaspeților nu va fi ușoară din cauza problemelor de lot. Lista indisponibililor este lungă și cuprinde nume importante precum Fofana, Kluivert, Mangala sau Nuamah, toți fiind scoși din circuit de accidentări.

Toate meciurile din Ligue 1 se văd în România exclusiv pe VOYO.

