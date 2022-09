Rafael Nadal și Francisca Maria Perello așteaptă nașterea unui băiețel, dar soția tenismenului rămâne spitalizată. Ce spun medicii

Rafael Nadal și Maria Francisca Perello așteaptă nașterea unui băiețel în toamna acestui an. Spitalizată din cauza unor complicații, soția multiplului campion de Grand Slam va rămâne sub supravegherea medicilor cel puțin până în a 34-a săptămână de sarcină, informează publicația spaniola La Razon.

Starea Mariei Francisca Perello face posibilă o naștere prematură, însă doctorii speră ca partenera de viață a faimosului tenismen să ducă cu brio sarcina până la termenul final, stabilit pentru sfârșitul lunii octombrie. Spitalizarea continuă pentru ca medicii să se asigure de creșterea în greutate a copilului, anunță aceeași publicație iberică, care lasă de înțeles că atât mama, cât și copilul sunt în siguranță.

Rezultatele lui Rafael Nadal la US Open 2022

Pornind de la această situație, anumite voci din lumea tenisului au speculat că prestațiile mai puțin convingătoare ale spaniolului Rafael Nadal din primele două runde competiționale de la New York sunt cauzate de neliniștea resimțită în familie.

În runda inaugurală, Rafael Nadal a pierdut set în fața numărului 198 ATP, Rinky Hijikata, în timp ce în partida din turul secund a fost condus cu 6-2, 4-2 de Fabio Fognini.

Rafael Nadal și Maria Francisca Perello au hotărât, după 17 ani de relație, că a sosit timpul pentru a-și extinde familia, iar dificultățile de sarcină întâmpinate de soția lui Rafael poate fi unul dintre factorii care îi slăbesc acestuia randamentul pe teren, dincolo de lipsa meciurilor jucate în această vară, după accidentarea abdominală suferită la Wimbledon.

„Am avut un start de meci teribil. Nu înțeleg cum am putut să joc atât de rău, pentru că mă simțeam bine înainte să înceapă. Dar acest fel de lucruri se întâmplă uneori, și trebuie să le accept.

A fost o lovitură puternică, la început am simțit că mi-am rupt nasul. A fost un șoc, un moment foarte dureros și mi-am pierdut puțin reperele.

Mă antrenez mult mai bine decât joc și trebuie să fac ca asta să se vadă în timpul meciurilor,” a declarat Rafael Nadal, în conferința de presă organizată după victoria bifată în defavoarea italianului Fabio Fognini, în turul secund la Flushing Meadows.

Nadal nu s-a simțit în apele lui în niciun set al partidei cu Fabio Fognini, dovadă stând accidentarea pe care și-a cauzat-o în setul patru, la scorul de 3-0, când, în urma unui rever defensiv, racheta spaniolului a atins suprafața de joc, din care i-a ricoșat în nas.

Cvadruplul campion al Openului American s-a oprit imediat, cerând time-out medical pentru a opri sângerarea și pentru a calma durerea.

„Sunt în regulă. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată cu o rachetă de tenis, dar am mai pățit-o cu o crosă de golf,” a dezvăluit Rafa Nadal, în interviul oferit pe suprafața de joc, după terminarea meciului.

Rafa Nadal a câștigat US Open-ul în 2010, 2013, 2017 și 2019. În turul trei, Nadal îl va înfrunta pe colegul de generație, francezul Richard Gasquet, care a semnat un număr incredibil de 61 de winnere în partida din turul secund câștigată în defavoarea sârbului Miomir Kecmanovic.

Rafael Nadal had himself a self-inflicted mishap on the court that led him to a bleeding nose ????

(via @usopen)pic.twitter.com/I82bEL721A