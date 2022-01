„Nu știu dacă oamenilor o să le placă asta.” Australienii au început să huiduie când Daniil Medvedev l-a pomenit pe Novak Djokovic

Daniil Medvedev a acces pentru al doilea an consecutiv în semifinalele Openului Australian, depășindu-l în faza sferturilor pe tânărul Felix Auger-Aliassime (21 de ani, 9 ATP), scor 6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4, în cele 4 ore și 42 de minute ale jocului. Medvedev a salvat o minge de meci în setul 4.

Cap de serie numărul 2, dar principal favorit la câștigarea trofeului, în contextul absenței lui Novak Djokovic, Daniil Medvedev a intrigat publicul prezent în Arena Rod Laver în interviul acordat lui Jim Courier pe suprafața de joc.

Întrebat referitor la ce s-a gândit când tabela indica 0-2 la seturi și despre modificările tactice pe care a trebuit să le facă în acel moment, Daniil Medvedev a replicat:

„N-am jucat cel mai bun tenis al meu, iar Felix a jucat incredibil. Serva lui a fost de necrezut. A fost peste mine, peste tot pe teren, nu am știut cu adevărat ce să fac, așa că m-am gândit... nu știu dacă oamenilor o să le placă asta, dar m-am gândit: 'Ce ar face Novak?'

Și ce mi-a venit în minte, pentru că e un campion grozav, ca și Rafa sau Roger, care a câștigat multe meciuri de acest tip. M-am gândit: 'Ok, o să îl fac să muncească. Dacă vrea să câștige, trebuie să muncească până la ultimul punct. Iar și dacă e 5-0, 40-0 pentru el, o să încerc să îl obosesc pentru următorul meci. Am luptat până la ultimul punct și a funcționat,” a spus Daniil Medvedev.

"I asked myself 'what would Novak do?'" ????

Fair to say Medvedev got a mixed reaction when he revealed his comeback inspiration! ????#AusOpen - Live on Channel 9 and 9Now pic.twitter.com/WQRAgFtdu5