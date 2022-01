Rafael Nadal, în a șasea finală a carierei la Australian Open: are șansa de a deveni cel mai titrat tenismen din istorie

Rafael Nadal l-a întrecut în patru seturi pe Matteo Berrettini în prima semifinală jucată pe tabloul masculin al Openului Australian, scor 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, după 2 ore și 55 de minute de joc în care cei doi tenismeni au lovit împreună 66 de lovituri direct câștigătoare.

Primele două seturi au fost dominate clar de Rafa Nadal, într-o derulare care a început să semene cu sfertul de finală jucat în compania lui Denis Shapovalov, începând cu setul al treilea.

Berrettini a jucat un set trei grozav, începând să servească implacabil. Italianul a preluat inițiativa în puncte inclusiv până la jumătatea setului 4, când Rafael Nadal a făcut un hold dificil, la 3-3, urmat de break-ul care i-a permis să servească pentru a șasea finală a carierei la Melbourne.

La finalul partidei, Nadal nu și-a putut stăpâni emoțiile, izbucnind în plâns, ca rezultat al celor șase luni de eforturi depuse pentru a reveni în circuit.

Nadal își trece în cont al șaselea succes în șapte prezențe în semifinalele Openului Australian, singurul său eșec în această fază competițională rămânând în fața lui Jo-Wilfried Tsonga, în ediția din 2008.

Duminică, 30 ianuarie, Rafael Nadal va încerca să devină cel mai titrat tenismen din istoria sportului. În caz de victorie, Nadal nu doar că i-ar întrece pe Roger Federer și Novak Djokovic în clasamentul all-time, ajungând la titlul cu numărul 21, ci ar egala performanța semnată de jucătorul sârb în 2021, aceea de a avea minim 2 trofee cucerite în fiecare dintre cele patru competiții de mare șlem.

În ultimul act, Nadal va înfrunta jucătorul mai bun al semifinalei dintre Tsitsipas și Medvedev. Rafael Nadal are palmares pozitiv în fața amândurora, 3-1 cu Daniil Medvedev, pe care l-a mai întâlnit o dată într-o finală de Grand Slam, la US Open 2019 și 7-2 în defavoarea lui Stefanos Tsitsipas.

