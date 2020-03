NEMAIVAZUT | TOP 3 moduri in care poti juca tenis acasa in perioada pandemiei de coronavirus 

Tenisul descopera noi dimensiuni in timpuri de carantina.

Tenisul a fost suspendat oficial cel putin pana in data de 7 iunie, dar sportul nu va muri atat timp cat vor exista practicanti. Doi dintre tenismenii care fac parte din prima suta mondiala au redimensionat jocul, facand antrenamente mai mult sau mai putin veridice in propria casa.

1. Tenisul la perete

Lucas Pouille, numar 58 ATP si Frances Tiafoe - al 81-lea jucator in clasamentul mondial - au reinventat tenisul in perioada carantinei, exersand fie la perete, fie mimand tenisul si servind pe sub mana intr-un teren improvizat in propriul living.

2. Tenisul redus la proportii infinitezimale

Tenismenul american l-a imitat pe Nick Kyrgios, jucator recunoscut pentru ocaziile in care nu s-a sfiit sa utilizeze serviciul pe sub mana, in ciuda faptului ca meciul avea miza, iar gestul nu a fost mereu tocmai pe placul adversarilor (vezi Rafael Nadal la Wimbledon).

3. Tenisul imaginar

Mai mult, doi tineri si-au demonstrat creativitatea, jucand un schimb de mingi imaginar care a mimat intensitatea raliurilor din finalele turneelor de mare slem.