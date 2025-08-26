Carlos Alcaraz (Spania, 22 de ani, 2 ATP) și-a făcut încălzirea, în turul I de la US Open, într-un meci câștigat, fără emoții, cu Reilly Opelka (SUA, 27 de ani, 67 ATP): 6-4, 7-5, 6-4.
Având în vedere că victoria ibericului n-a fost sub semnul întrebării, în niciun moment, după meci, discuțiile au vizat... noul look al lui Carlitos! Iar tonul a fost dat de Maria Șarapova (38 de ani), fosta ocupantă a locului 1 WTA. Întrebată despre duelul Alcaraz – Opelka, rusoaica a oferit un răspuns care a stârnit hohote de râs, la ESPN.
*Reporter: Care e părerea ta în ceea ce privește modul în care tenisul a evoluat? Pe tabloul masculin, vedem că Sinner și Alcaraz au ridicat nivelul...
*Maria Șarapova: Încă n-am ajuns la tenisul pe care îl vedem. Sunt încă blocată la tunsoara puștiului (n.r. – Carlos Alcaraz). Nu mai necesită mare efort pentru a fi întreținută. Și a apărut așa pe teren, brusc. Bine lucrat! Eu aș fi fost superstițioasă (n.r. – în ceea ce privește lungimea părului). Dar fix asta trebuie să iubești, în ceea ce îl privește pe Alcaraz. Că are această abilitate, de a fi atât de liber, atât de încrezător. Sunt lucruri care se văd și în jocul lui.
Tiafoe a râs de Alcaraz: „E oribil!“
De părul scurt al lui Alcaraz s-a luat și americanul Frances Tiafoe (SUA, 27 de ani, 17 ATP). Potrivit Eurosport, americanul l-a luat peste picior pe rivalul său din circuitul masculin.
„Noul look al lui Alcaraz? E oribil! Groaznic. Nu știu cine i-a spus că arată bine“, a comentat Tiafoe, în glumă, după victoria sa din turul I de la US Open cu Yoshihito Nishioka (Japonia, 29 de ani, 149 ATP).
Văzând această „avalanșă“ de reacții și comentarii despre noul său look, Alcaraz s-a amuzat și a vorbit, pe larg, despre acest subiect, potrivit Eurosport.
„Frances minte! Am văzut videoclipul, da, a apărut aici spunând că tunsoarea mea a fost groaznică, dar știu că minte, știu că îi place tunsoarea asta pentru că asta mi-a spus (n.r. – râde). E o tunsoare foarte diferită față de ultima, cu siguranță. Simțeam că părul meu era deja prea lung, așa că am vrut neapărat să-l tund înainte de începerea turneului. Dintr-o dată, am rămas singur cu fratele meu... dar el a înțeles greșit cum funcționează mașina de tuns și a tăiat prea mult. Așa că singura modalitate de a repara eroarea a fost să-l rad complet și exact asta am făcut, de unde și această nouă tunsoare. Sincer, nu e chiar așa de rău, cred. New York e prea departe pentru Victor (n.r. - hair-stilistul său din Spania, pe care l-a luat după el la multe turnee din Europa). Nu sunt deloc preocupat de păr. Sunt genul de persoană care gândește că va crește la loc în doar câteva zile, așa că va fi bine, în curând. Pur și simplu, așa s-a întâmplat, asta e tot“, a povestit Alcaraz, vizibil amuzat de amploarea luată de subiect.