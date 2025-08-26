Carlos Alcaraz (Spania, 22 de ani, 2 ATP) și-a făcut încălzirea, în turul I de la US Open, într-un meci câștigat, fără emoții, cu Reilly Opelka (SUA, 27 de ani, 67 ATP): 6-4, 7-5, 6-4.

Având în vedere că victoria ibericului n-a fost sub semnul întrebării, în niciun moment, după meci, discuțiile au vizat... noul look al lui Carlitos! Iar tonul a fost dat de Maria Șarapova (38 de ani), fosta ocupantă a locului 1 WTA. Întrebată despre duelul Alcaraz – Opelka, rusoaica a oferit un răspuns care a stârnit hohote de râs, la ESPN.

*Reporter: Care e părerea ta în ceea ce privește modul în care tenisul a evoluat? Pe tabloul masculin, vedem că Sinner și Alcaraz au ridicat nivelul...

*Maria Șarapova: Încă n-am ajuns la tenisul pe care îl vedem. Sunt încă blocată la tunsoara puștiului (n.r. – Carlos Alcaraz). Nu mai necesită mare efort pentru a fi întreținută. Și a apărut așa pe teren, brusc. Bine lucrat! Eu aș fi fost superstițioasă (n.r. – în ceea ce privește lungimea părului). Dar fix asta trebuie să iubești, în ceea ce îl privește pe Alcaraz. Că are această abilitate, de a fi atât de liber, atât de încrezător. Sunt lucruri care se văd și în jocul lui.

