Clasamentele ATP si WTA ingheata! Pe ce loc va fi Simona Halep pana in iunie si cum vor arata top 10 WTA & ATP 

Simona Halep este una dintre jucatoarele avantajate de alegerea oficialilor WTA de a ingheta clasamentul mondial.

Pe fondul raspandirii coronavirusului, capii WTA si ATP au prelungit suspendarea sezonului pana in data de 7 iunie 2020.

Din fericire pentru anumiti tenismeni, printre care Simona Halep clasamentele vor ramane inghetate pe perioada afectata de coronavirus, adica jucatorilor nu le vor fi afectate punctajele totale din cauza faptului ca nu si-au putut apara punctele castigate la editiile din 2019 ale turneelor anulate in aceasta primavara.

Configuratia top 10 WTA pana la reluarea competitiilor dupa pandemia de COVID-19



1. Ashleigh Barty - 8717 de puncte

2. Simona Halep - 6076 de puncte

3. Karolina Pliskova - 5205 puncte

4. Sofia Kenin - 4590 de puncte

5. Elina Svitolina - 4580 de puncte

6. Bianca Andreescu - 4555 de puncte

7. Kiki Bertens - 4335 de puncte

8. Belinda Bencic - 4010 puncte

9. Serena Williams - 3915 puncte

10. Naomi Osaka - 3625 de puncte

In consecinta, Simona Halep va ramane pe locul 2, iar Romania cu cinci sportive in prima suta mondiala. Sorana Cirstea se regaseste pe a 75-a pozitie, iar Irina Begu, Patricia Tig si Ana Bogdan pe locurile 81, 85, respectiv 92.

Pentru Bianca Andreescu, hotararea inseamna ca nu va parasi top 10 WTA, chiar daca jucatoarea canadiana cu origini romanesti nu ar fi participat, in fapt, la turneul de la Indian Wells, iar aceasta absenta ar fi fost egala cu pierderea a o mie de puncte in ierarhia mondiala si ar fi trimis-o pe locul 11 in clasamentul LIVE.

Mai jos, rezumatul video al ultimei partide jucate de Simona Halep inaintea deciziilor de suspendare a sezonului in tenisul feminin.

Cum va arata top 10 ATP pana in iunie



Pe tabloul masculin, Novak Djokovic va ramane liderul mondial, cu 10,220 de puncte, urmat de Rafael Nadal si Dominic Thiem, cu cate 9850, respectiv 7045 de puncte.

Romania va ramane cu un singur sportiv in top 200 ATP, Marius Copil, care ocupa in prezent locul 186, cu 277 de puncte.

1. Novak Djokovic - 10,220 de puncte

2. Rafael Nadal - 9850 de puncte

3. Dominic Thiem - 7045 de puncte

4. Roger Federer - 6630 de puncte

5. Daniil Medvedev - 5890 de puncte

6. Stefanos Tsitsipas - 4745 de puncte

7. Alexander Zverev - 3630 de puncte

8. Matteo Berrettini - 2860 de puncte

9. Gael Monfils - 2860 de puncte

10. David Goffin - 2555 de puncte

