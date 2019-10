TOKYO 2019 | "Nu sunt o masinarie, dar azi am jucat ca si cum as fi una!" Novak Djokovic si-a spulberat adversarul din sferturile turneului! Cu cine va juca in seminfinale

Novak Djokovic a marsaluit triumfator in sferturile turneului ATP de la Tokyo, trecand de francezul Lucas Pouille in doua seturi, scor 6-1, 6-2.

Sfertul de finala a cuprins numai 51 de minute de joc, o durata infima pentru un meci de o asemenea miza.

Novak Djokovic: "Nu sunt o masinarie, dar azi am jucat ca si cum as fi una!"



"A fost, fara indoiala, unul dintre cele mai bune meciuri jucate de mine in anul acesta, cel mai bun de saptamana aceasta si a venit la momentul potrivit pentru mine. Lucas a jucat atat de bine in primele meciuri la acest turneu. L-am vazut jucand cu Nishioka si a facut-o foarte bine. I-am luat timpul de care avea nevoie in joc. Am servit bine, multi asi, am returnat o miriada de servicii si am folosit fiecare sansa de a pune presiune pe adversar. Per total, am avut o performanta fara minusuri", a declarat Novak Djokovic despre prestatia sa de azi.

Novak Djokovic va juca in semifinale la Tokyo impotriva belgianului David Goffin, care l-a invins pe sud-coreeanul Hyeon Chung, scor 6-2, 6-2.

Djokovic conduce cu 6-2 scorul intalnirilor directe cu Goffin. Ultima infrangere suferita de Novak in fata lui David a avut loc in 2017 pe zgura de la Monte Carlo, unde belgianul s-a impus, scor 6-2, 3-6, 7-5.