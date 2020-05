"Puteti sa le trageti un sut in testicule!?" :)) | GAFA MONUMENTALA comisa de o politiciana din SUA, in timp ce explica regulile de protectie pe terenul de tenis

Masurile de protectie impotriva coronavirusului sunt mai complicat de explicat decat ar parea la o prima vedere.

Gafa de proportii uluitoare in Statele Unite ale Americii, unde Laura Curren, politiciana care gestioneaza districtul Nassau din regiunea New York a comis-o in timp ce explica regulile de protectie pe care trebuie sa le respecte jucatorii de tenis in aceasta perioada.

"Daca nu proveniti din aceeasi casa, trebuie sa va aduceti propriile mingi, astfel incat sa va asigurati ca nu atingeti cu mana mingile de tenis ale celorlalti. Puteti sa le loviti mingile cu piciorul (n.r. in engleza "you can kick their balls" poate fi interpretat ca "puteti sa le loviti testiculele cu piciorul"), dar nu puteti sa le atingeti. Ma inrosesc, imi pare rau (rade). Ca sa evitam confuzia si sa aflam ale cui sunt mingile, putem sa le marcam cu o carioca," a declarat Laura Curren intr-o conferinta de presa organizata in aer liber.

Darren Cahill s-a amuzat teribil pe marginea acestei intamplari, redistribuind postarea pe Twitter, iar britanicii de la Daily Mail au taxat-o la randul lor pe Laura Curren, amuzandu-se de greseala facuta.

In continuare, SUA ramane tara cu cel mai ridicat numar de persoane depistate pozitiv cu noul coronavirus, 1,527,664. Din nefericire, 90,978 de oameni si-au pierdut viata pe fondul efectelor pandemiei.