STOP JOC pentru ZGURA! A fost ANULAT intreg sezonul pentru suprafata preferata a lui Rafael Nadal. Anuntul oficial

Hotararea afecteaza derularea competitiilor de la Madrid, Roma, turneele feminine de la Strasbourg si Rabat, dar si intrecerile masculine din Munchen, Estoril, Geneva si Lyon.

WTA/ATP Hertogenbosch si ATP Stuttgart, primele turnee programate la reluarea competitiilor.

Noul presedinte al ATP, Andrea Gaudenzi a declarat ca aceasta decizie "nu a fost luata cu usurinta si reprezinta o mare pierdere pentru turnee, jucatori si fanii tenisului."

Reprezentantii celor doua circuite au mai explicat ca le este imposibil sa spuna cu exactitate cand vor putea fi recuperate aceste turnee, insa vor monitoriza situatia si vor lua cele mai bune decizii astfel incat siguranta jucatorilor va fi respectata, iar programul sezonului cat mai putin perturbat. Conform comunicatului de presa publicat azi, WTA si ATP se angajeaza ca programul sezonului 2020 sa se desfasoare fara alte anulari de la 8 iunie pana la sfarsitul anului.

Astfel, noul orar prevede numai trei saptamani de meciuri oficiale inaintea inceperii Wimbledonului, programat pentru 29 iunie - 12 iulie.

Joint Statement from WTA and ATP on suspension of the professional tennis season through June 7.

WTA and ATP rankings will be frozen until further notice. pic.twitter.com/tjtFzprxar