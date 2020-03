Din articol Cum se simte diferenta nivelului de joc intre ITF si WTA

Simona Halep si Alexandra Dulgheru sunt recunoscatoare pentru perioadele in care au fost antrenate de Daniel Dobre.

Alexandra Dulgheru ocupa in prezent locul 875 in clasamentul WTA, suferind repercusiunile numeroaselor accidentari la genunchi care au tinut-o departe de terenurile de tenis in anii precedenti. Cu doua titluri in palmares la simplu, castigate la Varsovia in ani consecutivi, 2009 si 2010, jucatoarea in varsta de 30 de ani a explicat care a fost impactul antrenorului Daniel Dobre in cariera sa si le-a povestit fanilor tenisului cat de mare este, de fapt, discrepanta intre nivelul dintre ITF si WTA.

"In 2009 am inceput sa ma antrenez la baza Pescariu. Am avut noroc ca l-am avut pe domnul Daniel Dobre, care, cu stilul sau, m-a ridicat foarte mult. Este foarte ordonat, foarte precis in pregatire si eu aveam nevoie de aceasta acuratete. Faceam si inainte diverse lucruri, ma incalzeam, eram constiincioasa, dar nu aveam o logica, de ce fac asta sau cum trebuie sa fac.

Cu dansul aveam totul, de la incalzirea dinainte de antrenament, de ce e nevoie s-o faci, in ce fel... Si pe parte de tenis m-a ajutat foarte mult, s-a pretat pe stilul meu, l-a facut si mai creativ, si mai eficient. Mi-a dat o ordine, inclusiv mental a lucrat cu mine. La inceput mi se parea dur, dar tocmai acea duritate m-a dus pe un drum pe care nu credeam ca o sa ajung vreodata. Pe o pregatire corecta, dar si cu multa munca, antrenamentele erau intense, jucam multe puncte, iar cand mergeam la turnee eram pregatita", a relatat Dulgheru pentru GSP.

Cum se simte diferenta nivelului de joc intre ITF si WTA



"Este cea mai grea tranzitie, sa treci de la juniori la seniori. Dureaza cel mai mult pentru ca o data iti construiesti cariera la juniorat, care incepe la 12, 14 ani, cu turnee ETA si ajungi sa fii foarte bun acolo, apoi trebuie sa o iei de la zero in circuitul ITF, cu turnee de 10.000 de dolari, pana ajungi usor-usor la turneele WTA. Iar prima data cand joci intr-un concurs mare mi se pare cel mai greu pentru ca nu ai experienta turneelor WTA, nu ai inca rodajul lor, nu te cunoaste lumea si nici tu nu stii la ce sa te astepti. A fost foarte greu si pentru mine.

E bine sa stai in ITF, dar ori de cate ori ai sansa sa mergi la un WTA, acolo sa te duci. Mai ales unde sunt doua tururi de calificari. Sunt si multe puncte, ai nevoie si de nivel, joci cu cele care sunt in categoria inaintea celei de top. Si in ITF e un anumit nivel, dar nu tot timpul inveti de la ITF-uri. Ai nevoie de turnee WTA, sa preiei vibe-ul de acolo, sa intalnesti jucatoare cu care te vei bate apoi tot timpul la nivelul acel," a completat Dulgheru pentru Gazeta.



Ce a spus Simona Halep la despartirea de Daniel Dobre, antrenorul alaturi de care a castigat Wimbledonul in 2019





"La noi nu este insa ca acum incepem si acum terminam, in acesti 5-6 ani am tot lucrat, ne-am despartit, ne-am reunit. Este un om incredibil, am tot spus-o si o repet, este unul dintre cei mai buni antrenori din Romania, poate chiar cel mai bun. Am o relatie deosebita cu el, nu a fost vorba de o cearta sau de o neintelegere, pur si simplu am simtit ca trebuie sa schimb ceva, sa am o voce noua", a afirmat campioana en-titre de la Wimbledon pentru Gazeta Sporturilor.

"Darren si-a dorit mult sa continue cu Daniel Dobre, dar la un moment dat ajunsesem sa simt nevoia de o schimbare, nici eu nu mai percepeam foarte bine sfaturile lui, nici el nu mai stia cum sa ma abordeze si am decis sa intrerupem colaborarea", a conchis Simona Halep.

Mai jos, inregistrarea integrala a finalei Wimbledon 2019, castigate de Simona Halep, scor 6-2, 6-2 impotriva Serenei Williams, prestatie bifata cu Daniel Dobre in loja si recunoscuta drept cea mai buna din intreaga cariera a constantencei pana in prezent.