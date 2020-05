Au venit banii! ATP, WTA si ITF au strans 5,5 milioane de euro pe care le vor dona jucatorilor mai slab clasati: cat va primi fiecare jucator

Perioada de incertitudine financiara s-a incheiat pentru jucatorii slab clasati in circuitele ATP si WTA. Reunindu-se in decizia de a lansa "Player Relief Program", o campanie de ajutorare a tenismenilor, institutiile vitale ale tenisului mondial - ATP, WTA, ITF, dar si cele patru turnee de mare slem, AO, RG, WB si USO - au strans impreuna suma de 5,5 milioane de euro care va fi impartita la estimativ 800 de jucatori.

Banii vor fi distribuiti egal intre circuitul feminin si cel masculin, urmand a fi impartiti in functie de clasamentul jucatorilor si de totalul cecurilor incasate in prealabil, in acest mod organizatiile mondiale ale tenisului asigurandu-se ca vor oferi bani intai jucatorilor aflati in mai mare nevoie. In cazul in care suma totala s-ar imparti egal, fiecare jucator ar primi 6875 de euro.

Fondurile necesare pentru aceasta campanie au fost acumulate in urma donatiilor facute de marii jucatori, donatii din fondurile institutiilor si licitatii, printre altele.

ATP, WTA, ITF si cele patru Grand Slam-uri vor ajuta deopotriva jucatorii de simplu si cei de dublu.

