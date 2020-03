ULTIMATUM pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo | Cand ar putea fi luata decizia anularii Olimpiadei, care i-ar nega Simonei Halep sansa de a-si indeplini un vis 

Un reprezentant al Comitetului Olimpic International a dezvaluit care este termenul limita al deciziei de a organiza JO 2020 de la Tokyo.

Jocurile Olimpice de la Tokyo, programate pentru perioada 24 iulie - 9 august ar putea fi afectate la randul lor de influenta coronavirusului. Conform unui oficial al Comitetului Olimpic Francez, Olimpiada Japoneza ar putea fi amanata in cazul in care efectele coronavirusului nu se vor diminua semnificativ pana la sfarsitul lunii mai.

Obiectiv principal pentru Simona Halep in acest sezon, Olimpiada 2020 va suferi modificari, chiar daca va putea fi organizata conform orarului initial, deoarece imposibilitatea derularii turneelor de la Indian Wells, Miami sau Stuttgart impiedica jucatoarele din top 200 WTA sa acumuleze suficiente puncte pentru a ajunge in top 60 WTA, criteriul calificativ la JO din capitala Japoniei.

"Daca vom fi in criza si la sfarsitul lunii mai, nu vad cum am putea organiza Jocurile Olimpice"



"Nu se schimba nimic. Replica noastra va consta in a colabora indeaproape cu organizatorii, inclusiv reprezentantii Comitetului Olimpic International. Vrem ca Jocurile Olimpice sa se desfasoare conform planului, fara probleme, depasind efectele raspandirii virusului. Sentimentul meu este ca, daca ne vom regasi in criza chiar si la sfarsitul lunii mai, nu vad cum am putea organiza Olimpiada", a declarat presedintele Comitetului Olimpic Francez, Denis Masseglia pentru Reuters.

"Daca am depasit climaxul virusului, iar situatia se va indrepta, vor exista intrebari cu privire la care sportivi se vor califica, dar vom adopta solutia cea mai putin rea", a spus acelasi reprezentant al Comitetului Olimpic Francez.

In cazul in care Olimpiada 2020 ar fi anulata, Simonei Halep i-ar fi indepartata probabil ultima sansa de a castiga o medalie olimpica pentru Romania. In 2016, actualul numar 2 WTA nu a participat la JO de la Rio Janeiro din cauza virusului Zika, iar pana la editia 2024 Paris a Jocurilor Olimpice Simona Halep va implini 32 de ani, iar participarea sa in Franta va fi incerta, pe fondul dorintei anuntate a Simonei de a-si intemeia o familie.