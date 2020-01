"Termina cu rahaturile si pune-te sa lucrezi!" Kyrgios, posibil duel cu Nadal in faza urmatoare a competitiei

Nick Kyrgios socheaza prin onestitatea pe care o demonstreaza in timpul conferintelor de presa.

Sinceritatea lui Nick Kyrgios poate fi brutala uneori. In conferinta de presa sustinuta dupa victoria in patru seturi cu Gilles Simon, Kyrgios s-a destainuit in fata jurnalistilor prezenti la Melbourne.

Nick Kyrgios given a warning for wasting time. His reaction? A Rafa Nadal impersonation ????#AusOpen pic.twitter.com/F9ThtqGRRV — FUN88 (@fun88eng) January 23, 2020

"Ma bucur ca am terminat meciul in patru seturi. Stiam ca, daca voi intra in setul 5 va fi greu din punct de vedere fizic, in mod special in fata unui jucator ca el, in conditii lente de joc", a spus Kyrgios.

"Mi-am pierdut putin luciditatea in turul 3, dupa care am pus capul in pamant, mi-am spus 'ajunge cu rahaturile si pune-te sa lucrezi' si am reusit sa ma calific", a completat Nicholas Kyrgios.

Kyrgios a trecut de Simon, scor 6-2, 6-4, 4-6, 7-5 in doua ore si 51 de minute de joc. In turul 3, australianul se va duela cu rusul Karen Khachanov. La ultima confruntare directa intre cei doi, Kyrgios a comis gesturi pentru care a fost amendat cu 113.000 de dolari.

Nick Kyrgios out here laaaaazzily going between the legs to win a game ???? pic.twitter.com/oe2MEy2eKp — Sam Hustis (@SamHustis) January 23, 2020