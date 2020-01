"Nu vezi ca sangerez? Esti prost? Retrage-ti decizia!" | Nick Kyrgios, INCREDIBIL DE FURIOS pe arbitrul de scaun

Nick Kyrgios a intrat din nou in conflict cu arbitrul de scaun.

Pentru o victorie intr-un turneu de mare slem e nevoie sa lupti pana la sange, uneori chiar la propriu. A demonstrat-o Nick Kyrgios, a carui mana a inceput sa sangereze in setul patru al meciului nebun castigat cu Karen Khachanov in turul 3 la Melbourne, scor 6-2, 7-6, 6-7, 6-7, 7-6 in peste patru ore si 20 de minute de joc.

Din dorinta de a nu pune copiii de mingi in situatia de a-i atinge prosopul patat cu sange, Nick Kyrgios a dus singur prosopul pe marginea terenului, moment in care arbitrul de scaun Renaud Lichtenstein l-a avertizat pentru tragere de timp.

There's never a dull moment with @NickKyrgios on court ???? First he plays an unnecessary failed tweener, then drama follows as he argues with the umpire over his bleeding hand ???????? Watch the #AusOpen LIVE

Decizia oficialului l-a infuriat pe Kyrgios, care a reactionat instant, aruncand racheta pe teren: "Imi sangereaza mana. Ce vrei sa fac? E sange pe prosopul meu. I-am spus copilului sa nu atinga prosopul. Asta e tot ce-am spus. Retrage-ti decizia. Esti prost? Nu vezi?" Arbitrul i-a atras insa atentia, spunandu-i ca ar fi trebuit sa-l anunte in prealabil: "Doar intreaba-ma inainte, pentru ca nu stiu ce vrei sa faci".

"Crezi ca vreau sa trag de timp sau ce?" l-a intrebat Kyrgios, vizibil deranjat de hotararea arbitrului. La meciul de pe Arena Melbourne s-au uitat si copiii lui Darren Cahill, care s-au bucurat frenetic de victoria conationalului lor.

"Cat de bun a fost Nick? Incredibil. M-am bucurat de tenis ieri, am urmarit meciul in camera de hotel. Cei doi copii ai mei, care au 18 si 15 ani, sunt nebuni dupa Nick, Am un videoclip cu ei de vreo 16 secunde in care privesc ultimele doua puncte din acel meci si o iau razna. Sar si se bucura de parca au castigat ei turneul. Acesta este efectul pe care Nick il are asupra tinerei generatii. Sa-l vezi pe Nick cat de bine s-a descurcat, mai ales pe plan mental, impotriva unui jucator grozav, a fost fantastic”, a spus Darren Cahill despre victoria lui Kyrgios cu Khachanov.