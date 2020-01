Simona Halep, prima REACTIE SAVUROASA dupa calificare: "Nu stiu, mi-e frica sa intreb. Darren e cel care numara chestiile astea" :) 

Simona Halep a invins-o pe Harriet Dart, scor 6-2, 6-4 intr-o ora si 17 minute de joc. Iata ce a declarat numarul 3 WTA la interviul acordat pe teren imediat dupa finalul jocului.

"A fost un pic periculos. Mi-am pierdut un pic concentrarea spre sfarsitul meciului, dar ea a inceput sa joace bine si mi-a fost dificil sa pastrez avantajul. Ma bucur ca m-am calificat. Imi place sa joc sub presiune, e mai distractiv si mai palpitant, dar as prefera sa termin meciurile mai repede," a spus Simona.

