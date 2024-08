Felix Auger-Aliassime a fost eliminat de Jack Draper, scor 5-7, 6-4, 6-4, în optimile turneului ATP Masters 1000 de la Cincinnati.

Jocul echilibrat și intens a fost umbrit de mingea de meci controversată, prin care partida s-a încheiat cu un gust extrem de amar pentru tenismenul din Canada.

Mate. Horrible call, but every player knows you know exactly where you hit it hahaha ridiculous stuff