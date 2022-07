„Din respect față de mine însumi” Rafael Nadal a dezvăluit de ce s-a retras, de fapt, din turneul de la Wimbledon

Rafael Nadal (36 de ani) nu a mai ajuns să joace semifinala turneului de la Wimbledon cu Nick Kyrgios, din cauza rupturii musculare abdominate agravate în sfertul de finală cu Taylor Fritz.

Motivându-și decizia complicat de făcut, tenismenul iberic a declarat că preferă să nu își agraveze accidentarea. În plus, Rafa Nadal a afirmat că nu vedea posibilă realizarea altor două victorii pe iarba de la Wimbledon, în condițiile date. Dacă ar fi trecut de Nicholas Kyrgios în penultimul act, pe Rafael Nadal l-ar fi așteptat în finală, în cel mai probabil caz, marele rival, Novak Djokovic.

Rafael Nadal: „Nu mă văd câștigând două meciuri, iar din respect față de mine însumi, nu vreau să ies pe teren nefiind suficient de competitiv.”

„S-a confirmat că am o ruptură musculară abdominală. M-am gândit toată ziua la ce decizie să iau, dar nu cred că are sens să continui, chiar dacă de multe ori în cariera mea am încercat să îmi împing limitele.

E evident că, dacă forțez, accidentarea se va agrava. Sunt foarte trist să vă anunț că mă retrag. Am luat această decizie întrucât cred că nu pot câștiga două meciuri la rând, în aceste circumstanțe.

Nu pot să servesc. Nu e doar faptul că nu pot servi rapid, ci nici măcar nu pot să execut mișcarea normală de serviciu.

Nu mă văd câștigând două meciuri, iar din respect față de mine însumi, nu vreau să ies pe teren în poziția de a nu fi suficient de competitiv pentru a-mi îndeplini obiectivul.

Cu câteva săptămâni în urmă, îmi era dificil să văd o continuare carierei mele, din cauza problemelor la picior, dar acum că lucrurile s-au îmbunătățit, nu aș vrea să îmi ruinez fericirea. Nu pot să îmi asum aceste riscuri și să stau 2-3 luni în afara competițiilor. Dacă s-ar întâmpla asta, ar fi în regulă, dar nu pot să-mi provoc eu însumi acest lucru,” a declarat Rafael Nadal, într-o conferință de presă excepțională, în care și-a anunțat retragerea de la Wimbledon 2022.