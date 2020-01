"Imi face o reducere de 50%!" Declaratia FABULOASA a Simonei Halep despre antrenorul ei dupa meciul de astazi

Simona Halep s-a calificat in turul 3 la Australian Open.

Simona Halep s-a impus in doua seturi cu Harriet Dart (6-2, 6-4) si se va confrunta cu Yulia Putintseva in turul 3 la Australian Open. Desi a dominat categoric meciul, Halep a condus in setul 2 cu 5-1, insa nu a putut sa inchida, iar adversara a revenit pana la 5-4.

Jucatoarea romanca s-a enervat de cateva ori in timpul partidei si intentioneaza sa se tina de promisiunea de a dona cate 200 de dolari pentru victimele incendiilor din Australia de cate ori il enerveaza pe antrenorul ei, Darren Cahill.

La randul lui, Cahill a spus ca va plusa si el cu cate 50 de dolari, de fiecare data cand jucatoarea isi iese din fire.

La conferinta de presa, Simona Halep a oferit un moment amuzant atunci cand a vorbit despre suma de bani pe care trebuie sa o doneze.



"Mi-a spus ca imi face o reducere de 50% pentru toate reactiile nervoase, pentru ca am castigat meciul in doua seturi. Deci sunt intr-o pozitie buna, dar cu siguranta voi dona pentru tot ce-am facut azi; si cred ca e o suma destul de mare", a spus Simona Halep razand.