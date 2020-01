A avut patru rupturi la incheietura si a suferit trei operatii pana la 20 de ani, dar e la un pas de un meci cu Simona Halep in optimile AO

Catherine Bellis este jucatoarea cu cea mai impresionanta poveste la aceasta editie a Openului Australian.

Simona Halep ar putea juca in optimile de finala ale Openului Australian impotriva Catherinei Bellis, fost numar 1 la junioare, actualmente numar 600 WTA, o jucatoare care pana la varsta de 20 de ani a trecut prin trei operatii chirurgicale si numeroase experiente cumplite in spitalele din jurul lumii.

In 2014, la varsta de 15 ani Catherine Cartan Bellis devenea cea mai tanara castigatoare a unui meci pe tabloul principal la US Open, dupa Anna Kournikova. Bellis o invingea cu 6-1, 4-6, 6-4 pe Dominika Cibulkova, sportiva care a ajuns la apogeul carierei pana pe locul 4 WTA.

Catherine Bellis, victorioasa pe tabloul principal la US Open 2014, pe cand avea doar 15 ani



In ascensiunea sa formidabila, Catherine a devenit numarul 1 mondial in proba de junioare, bifand pe parcurs victorii cu Jelena Ostapenko sau Bianca Andreescu, ambele campioane de Grand Slam.

Doar ca imprejurarile nefericite au pus-o pe Catherine Bellis in situatia de a alege o retragere temporara si prematura din tenisul mondial, americanca alegand sa studieze la universitate in ultimele 20 de luni. "Dupa un meci jucat impotriva unei jucatoare care loveste puternic, mi-am simtit bratele inflamate timp de patru zile. Credeam ca e normal, ceva cu care trebuie sa ma confrunt. Dar am fost diagnosticata cu tendinita. Medicii mi-au prescris anti-inflamatorii, care m-au ajutat. Eram la varful carierei si am vrut sa-mi continui ascensiunea. Am mers in 2017 sa joc turneele din Doha si Dubai, iar la Dubai am simtit efectiv cum cotul mi s-a rupt. M-am dus la Indian Wells unde durerile au fost insuportabile. Ma saturasem de doctori necalificati, asadar m-am dus la Clinica Mayo pentru cele mai bune investigatii RMN. Medicul mi-a gasit trei rupturi la incheietura si inca una in oasele incheieturii, cauzate de o ulna (n.r. osul care uneste degetul mic de humerus) prelungita. Am aflat ca asta imi provocase lacrimile de durere", a scris Bellis pentru Behind the Racquet.

"Medicul mi-a gasit patru rupturi la incheietura"



"Prima operatie doar a tratat rupturile, iar apoi un doctor a descoperit ca sunt doi pinteni care se lovesc unul de altul de fiecare data cand intind cotul. Practic, intr-a doua operatie mi-au taiat osul in jumatate, l-au scurtat si au pus un disc de metal. A durat ceva pana am putut lovi din nou mingea de tenis, iar cand am revenit mi-am dat seama ca piesa metalica era prea mare. Am scos-o lunea trecuta (n.r. in martie 2019) si iata-ma aici. In mod normal, nu as putea sa mai joc, dar tenisul inseamna totul pentru mine. Nu as fi putut sa fac toate astea daca nu iubeam acest sport", a completat Catherine pentru aceeasi sursa.

"E incredibil sa ma intorc in lumea tenisului si doar sa fiu prezenta la un turneu. Anul trecut cand am revenit am fost foarte incantata si ma bucuram pana si de incalziri. Cred ca sunt mult mai matura pe teren acum si simt ca jocul mi s-a schimbat in anumite aspecte inspre bine. Sunt mult mai rabdatoare in anumite situatii si nu ma mai stresez precum o faceam inainte," a mai spus americanca.

"In mod normal nu as putea sa mai joc, dar tenisul inseamna totul pentru mine."



"Evident, am inca increderea rezultatelor obtinute inainte de accidentari, dar cred ca sunt o persoana total diferita acum. Multe mi s-au intamplat in ultimii ani si simt ca am o perspectiva total schimbata si proaspata asupra tenisului. Sunt foarte fericita si ma simt recunoscatoare ca pot sa joc din nou tenis. Ma bucur de fiecare secunda", a declarat Catherine Bellis la Australian Open 2020.

Bellis a facut surpriza astazi, eliminand-o pe numarul 22 WTA, Karolina Muchova, scor 6-4, 6-4. In primul tur, Catherine a eliminat-o pe Tatjana Maria, numar 87 WTA, scor 6-0, 6-2. In turul 3, jucatoarea din SUA va juca impotriva numarului 17 WTA, belgianca Elise Mertens. Invingatoarea va juca in optimi cu Simona Halep / Yulia Putintseva.