RAZBOIUL Nadal vs. Kyrgios continua: ce si-au transmis cei doi inaintea meciului direct din optimi 

Nadal si Kyrgios vor juca in aceasta dimineata la Melbourne al optulea meci direct.

Rafael Nadal si Nick Kyrgios nu sunt cei mai buni prieteni din circuitul ATP. Seria scandalurilor intre cei doi a continuat de la distanta in saptamana premergatoare meciului direct din optimile de finala, programat astazi pe Arena Rod Laver pentru sesiunea de seara.

In timpul meciului din turul 2 castigat de australian in fata francezului Gillles Simon, Nick Kyrgios a facut un gest prin care a imitat ritualul de serviciu al lui Rafa, facandu-l pana si pe arbitrul de scaun sa se amuze.

Rafael Nadal: "Cand face lucrurile astea, nu imi place de el"

Referitor la gesturile facute recent de Nick Kyrgios, Rafael Nadal le-a raspuns intrebarilor jurnalistilor, luand pozitie: "Nu il cunosc personal pentru a avea o opinie clara. Asta este raspunsul. E clar ca atunci cand loveste lucruri nu imi place, cand joaca tenis bun si arata pasiune este un plus pentru circuit. Are priza la fani. Cand e gata sa joace cel mai bun tenis, e unul dintre cei mai buni. Cand face celelalte lucruri, nu imi place de el”, a fost replica numarului 1 ATP.

Cei doi s-au intalnit ultima data la Wimbledon anul trecut, cand Kyrgios l-a lovit pe Nadal cu mingea, dupa care si-a motivat alegerea facuta cu urmatoarea declaratie: "De ce sa-mi cer scuze lui Rafa? Da, am vrut sa-l lovesc in piept! La cate Grand Slamuri a castigat si cati bani are in cont, cred ca poate sa incaseze o lovitura in piept!" a comentat Nick Kyrgios asupra loviturii care poate fi urmarita in clipul de mai jos la minutul 1:18.

Kyrgios s-a plans in nenumarate randuri de Nadal, despre care a mai spus: "Cand castiga, este in regula. Nu spune nimic rau, apreciaza calitatile adversarului. Insa dupa ce l-am batut, a spus ceva de genul: ‘Nu are respect pentru mine, pentru fanii mei si pentru joc’. Nu este o imagine buna pentru tine. Iar apoi unchiul sau Toni a aparut si a spus: ‘Nu este educat’. Iar eu: ‘Frate, am studiat 12 ani, idiotule! Sunt foarte educat. Inteleg ca esti suparat pentru ca ti-am batut din nou familia".

Meciul si scandalul pentru Nick Kyrgios



Kyrgios a primit o avertizare pentru tragere de timp la meciul din turul 3 castigat impotriva rusului Karen Khachanov. Australianul a dorit sa nu puna copiii de mingi in situatia de a-i atinge prosopul patat de sange, in conditiile in care Nick sangera la mana dreapta.

Decizia oficialului l-a infuriat pe Kyrgios, care a reactionat instant, aruncand racheta pe teren: "Imi sangereaza mana. Ce vrei sa fac? E sange pe prosopul meu. I-am spus copilului sa nu atinga prosopul. Asta e tot ce-am spus. Retrage-ti decizia. Esti prost? Nu vezi?" Arbitrul i-a atras insa atentia, spunandu-i ca ar fi trebuit sa-l anunte in prealabil: "Doar intreaba-ma inainte, pentru ca nu stiu ce vrei sa faci".