EXPLICATIA Simonei Halep pentru cele trei mingi de meci ratate in fata numarului 173 WTA, Harriet Dart

Simona Halep le-a relatat jurnalistilor motivele din spatele caderii de forma din finalul setului 2.

Simona Halep le-a povestit jurnalistilor prezenti la Melbourne cum s-a simtit meciul din turul al doilea, castigat in fata britanicei Harriet Dart in doua seturi, 6-2, 6-4.

"Nu a fost usor deloc, chiar daca nu loveste foarte puternic. Dezvolta unghiuri bune, iar mingile ei nu contin viteza, deci a trebuit sa imping un pic mai mult decat de obicei. Am fost aproape sa inchid meciul la 5-1, conduceam partida, dar apoi nu stiu ce s-a intamplat; mi-am pierdut putin concentrarea, iar ea a inceput sa joace cu mai multa libertate si n-a mai ratat atat de multe lovituri. Am jucat scurt, iar ea a venit peste mine. Dar sunt fericita ca am putut sa imi tin serviciu in acel ultim game," a declarat Simona Halep in debutul conferintei de presa sustinute dupa victoria cu Harriet Dart.

"Dart are un joc de top 60-70 WTA si cu siguranta va progresa. Poate juca la un nivel inalt, pentru ca e foarte inteligenta si are deopotriva un simt bun al terenului si o atingere buna in racheta. Cred ca pentru ea e important sa isi imbunatateasca serva, pentru ca e un pic prea lenta," s-a pronuntat numarul 3 WTA cu privire la rapiditatea serviciului executat de englezoaica.

Halep va juca sambata, 25 ianuarie in turul al treilea impotriva sportivei Yulia Putintseva din Kazahstan, numar 38 WTA. Cele doua jucatoare se vor intalni in premiera.