Simona Halep a aflat cu cine si cand va juca in turul 3 la Australian Open | Ce spune despre adversara sa

Simona Halep va juca in turul 3 la Australian Open impotriva kazahei Yulia Putintseva, numar 38 WTA. Putintseva a eliminat-o in turul al doilea pe americanca Danielle Collins, scor 6-4, 2-6, 7-5, dupa un meci de doua ore si 38 de minute.

In primul tur, Putintseva trecuse de jucatoarea Su-Wei Hsieh din Taipei, scor 6-1, 6-3. Partida din turul al treilea va avea loc sambata, 25 ianuarie la o ora care urmeaza a fi anuntata in cursul zilei de vineri.



"Am jucat impotriva ei pana acum? (n.r. jurnalistul raspunde negativ) Da, stiu ca lupta din greu, ca e foarte galagioasa pe teren. Am vazut cateva meciuri de-ale sale, e o fata foarte draguta, vorbim mereu cand ne vedem si va fi o lupta intensa pentru care voi fi pregatita", a declarat Simona.

Intrebata despre temele discutiilor pe care le are cu Yulia Putintseva, Simona Halep a glumit, raspunzand: "Haideti, nu intreceti limita, e secret (rade). Vorbim despre lucruri normale, nimic special", a completat Halep, calificata in turul 3 la AO 2020.



Turul 3: Yulia Putintseva (38 WTA)

Optimi: Karolina Muchova (22 WTA) / Catherine Bellis (600 WTA)

Sferturi: Belinda Bencic (7 WTA)

Semifinale: Karolina Pliskova (2 WTA) / Elina Svitolina (5 WTA)

Finala: Ashleigh Barty (1 WTA) / Naomi Osaka (4 WTA) / Serena Williams (9 WTA) / Petra Kvitova (8 WTA)

