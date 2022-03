Stop meciurilor interminabile în tenis! Toate turneele de Grand Slam au introdus regula tiebreak-ului de 10 puncte în setul decisiv

Board-ul Grand Slam, format din Jayne Hrdlicka (Australian Open), Gilles Moretton (Roland-Garros), Ian Hewitt, (Wimbledon) și Mike McNulty (US Open) a decis implementarea regulii care stabilește jucarea unui tiebreak de zece puncte în setul decisiv al meciurilor jucate în turneele de mare șlem.

Începând cu ediția 2022 a turneului de la Roland Garros, conducătorii celor patru turnee de Grand Slam vor testa o variantă uniformă a setului decisiv. Jucătorii care vor ajunge la 6-6 în ultimul set vor juca un tiebreak care va fi câștigat de jucătorul care ajunge primul la 10 puncte, cu condiția să se formeze o diferență minimă de două puncte.

Noua adiție a regulamentelor de tenis aplicate în turneele de mare șlem înlătură ambiguitatea cu privire la modul de desfășurare a meciurilor, în funcție de numele turneului de Grand Slam și asigură o logică mai ușor de urmărit de către fanii tenisului.

În plus, regula înseamnă, practic, securizarea recordului mondial, deținut de John Isner și Nicolas Mahut pentru cea mai lungă partidă din istoria tenisului, care a însumat 11 ore și 5 minute de joc, întinse pe durata a trei zile diferite.

În ediția 2010 a turneului de la Wimbledon, John Isner l-a învins pe Nicolas Mahut, scor 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68, iar eforturile nu au facut mai mult decât să îl califice pe tenismenul american în runda a doua competițională.

Starting at this year's Roland-Garros, all four Grand Slams will use a 10 point tie-break to decide final sets when the score reaches six games all.

Find out more ⬇️