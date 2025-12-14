Gigi Becali a devenit cunoscut inclusiv în presa internațională pentru că se implică în alcătuirea primului 11 și în efectuarea schimbărilor la FCSB. În ultimii ani mai ales, în România a devenit o obișnuință comportamentul atipic al patronului roș-albaștrilor.

Sorin Paraschiv, dezvăluiri din interiorul FCSB

Becali nu a avut însă întotdeauna convingerea că este legitim să decidă tot, din moment ce finanțează clubul. Sorin Paraschiv a prezentat, în exclusivitate pentru Sport.ro, argumentele pentru care latifundiarul nu acționa asemănător atunci când el evolua la FCSB.

„Tigrul” a explicat că, la începutul anilor 2000 și mai ales în sezonul „UEFAntastic”, toată lumea știa primul 11 de la FCSB și inclusiv înlocuitorii când un titular se accidenta sau era suspendat. În opinia sa, Gigi Becali doar insista pentru un anumit fotbalist să fie în formula de start, fără să îl impună în primul 11.

Paraschiv: „Era un 11 pe buzele tuturor tinerilor”

„(n.r.- Când erați dumneavoastră fotbalist se implica Gigi Becali ca astăzi la schimbări, primul 11. Intervenea peste Olăroiu, Zenga, Protasov?) Din câte știu eu, nu. Eram un grup restrâns de 16-18 jucători. Așa cum bine știți, era un 11 standard.

Era un 11 pe buzele tuturor tinerilor, tuturor oamenilor. Dacă întrebai atunci orice persoană de pe stradă care este primul 11 al Stelei, îl știa cu ochii închiși. Când se accidentau anumiți jucători sau erau suspendați se știau și înlocuitorii. De asta spun că nu știu dacă se implica atât de mult.

Poate avea un jucător pe care îl simpatiza și era în primii 11. Nu l-ar fi impus, dar ar fi insistat. Să se implice așa mult, cum o face acum, nu!”, a declarat Sorin Paraschiv, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sorin Paraschiv, un simbol pentru FCSB

Paraschiv a făcut junioratul la Steaua București între anii 1992 - 2000, după are a fost promovat la echipa mare. „Tigrul” a continuat neîntrerupt până în 2007 la FCSB.