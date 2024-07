Andy Murray, în vârstă de 37 de ani, a decis să își încheie cariera la All England Club în proba de dublu, jucând alături de fratele său mai mare, Jamie Murray.

Murray, câștigător la Wimbledon în 2013 și 2016, a fost nevoit să se retragă din cauza unei accidentări la spate care a necesitat o operație acum 10 zile. Echipa sa a confirmat că, în ciuda eforturilor intense de recuperare, Murray nu este pregătit să joace în proba de simplu. Inițial, tenismenul trebuia să îl întâlnească pe cehul Tomas Machac, marți, pe terenul central.

„Din păcate, în ciuda faptului că a lucrat incredibil de mult la recuperarea sa de la operația sa în urmă cu puțin peste o săptămână, Andy a luat decizia foarte dificilă de a nu juca la simplu în acest an”, a anunțat echipa lui Murray.

„El simte o dezamăgire profundă, dar a confirmat că va juca în dublu cu Jamie și așteaptă cu nerăbdare să concureze la Wimbledon pentru ultima dată”, au adăugat oficialii.

???? There will be no final Wimbledon singles appearance for Andy Murray... but he is still planning to play doubles with his brother Jamie.#BBCTennis #Wimbledon pic.twitter.com/85KFVNIf8a