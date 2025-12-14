LIVE TEXT Dinamo - Metaloglobus, de la 17:45. Capitolele la care ”câinii” lui Zeljko Kopic sunt numărul 1 în Superligă!

Dinamo - Metaloglobus, de la 17:45. Capitolele la care &rdquo;c&acirc;inii&rdquo; lui Zeljko Kopic sunt numărul 1 &icirc;n Superligă! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partida de pe Arena Națională, LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
DinamoMetaloglobusZeljko KopicCatalin CirjanArena Nationala
Din articol

Dinamo - Metaloglobus

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:45, Dinamo și Metaloglobus se întâlnesc pe Arena Națională în etapa cu numărul 20 din Superligă.

19 octombrie 2025, Dinamo - Rapid 0-2: a fost singura înfrângere suferită de roș-albi în ultimele 16 etape, în rest nouă victorii și șase rezultate de egalitate.

Elevii lui Mihai Teja au scos patru puncte din ultimele trei etape (1-1 cu FC Hermannstadt, 2-1 cu Farul) și caută prima victorie în SuperLigă pe teren advers, palmaresul lor în deplasare cuprinzând doar două remize în nouă jocuri.

”E greu să tragi la poarta lui Kopić!”, titrează site-ul oficial al LPF

”E greu să tragi la poarta lui Kopić!”, titrează site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal în avancronica partidei: trupa antrenată de Željko Kopić este echipa pe spațiul porții căreia s-au tras cele mai puține șuturi, doar 52 (Metaloglobus - 99).

Metaloglobus a primit cel puțin un gol în 18 dintre cele 19 meciuri jucate în acest sezon. De partea cealaltă, Dinamo a strâns nouă partide fără gol încasat.

Dinamo a folosit cei mai puțini jucători din toate echipele Superligii

Dinamo este formația cu cei mai puțini jucători utilizați - 25, dintre care 14 sunt străini.

Oaspeții s-au bazat pe 28 de fotbaliști, 17 dintre ei fiind debutanți pe prima scenă din România.

Cele două echipe s-au mai confruntat în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 8 august 2025, când roș-albii s-au impus cu 1-0 (marcator Cătălin Cîrjan).

Mihai Teja o va întâlni pentru a 13-a oară pe Dinamo, palmaresul precedentelor dueluri cuprinzând cinci victorii ale actualului tehnician de la Metaloglobus, șase înfrângeri și o remiză. Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești &icirc;nghețate
ARTICOLE PE SUBIECT
Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a Rom&acirc;niei &icirc;n anii 90: &rdquo;El a format acea echipă&rdquo;
Cum arăta echipa-tip a lui Dinamo, campioană invincibilă a României în anii '90: ”El a format acea echipă”
Dinamo WOW! 16-9 cu Barcelona după 16-10 cu Manchester și calificare &icirc;n grupele principale din Nordic League
Dinamo WOW! 16-9 cu Barcelona după 16-10 cu Manchester și calificare în grupele principale din Nordic League
Steaua și Dinamo, lupte grele la v&acirc;rf cu provincia!
Steaua și Dinamo, lupte grele la vârf cu provincia!
Scor horror &icirc;n Champions League la meciul fostului căpitan al lui Dinamo! &Icirc;n minutul 19 era deja 5-0
Scor horror în Champions League la meciul fostului căpitan al lui Dinamo! În minutul 19 era deja 5-0
Dinamo și Steaua au făcut instrucție &icirc;n Cupa Rom&acirc;niei și s-au calificat &icirc;n sferturile de finală!
Dinamo și Steaua au făcut instrucție în Cupa României și s-au calificat în sferturile de finală!
ULTIMELE STIRI
Bogdan Racovițan a semnat: Sunt foarte fericit și m&acirc;ndru
Bogdan Racovițan a semnat: "Sunt foarte fericit și mândru"
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum &icirc;i numește LPF pe cei doi antrenori
Petrolul Ploiești - U Cluj, de la 15:30. Cum îi numește LPF pe cei doi antrenori
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase &icirc;n fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase în fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
Steaua și Dinamo, lupte grele la v&acirc;rf cu provincia!
Steaua și Dinamo, lupte grele la vârf cu provincia!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: &bdquo;E numai vina lui!&rdquo;

Plecat cu scandal de la FCSB, fostul atacant nu l-a iertat pe Gigi Becali: „E numai vina lui!”

Ce mutare a făcut Dinamo: &bdquo;&Icirc;mi place mult!&rdquo;

Ce mutare a făcut Dinamo: „Îmi place mult!”

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Olaru! Transferă un fost fotbalist al lui Răzvan Lucescu de 2.500.000 de euro

Gigi Becali &icirc;ncearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali încearcă marea lovitură pe piața transferurilor! Clubul cere un milion de euro

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă &icirc;n Superliga: &bdquo;E Maradona!&rdquo;

Gigi Becali a intrat pe fir și i-a blocat pe polonezi. Mutare spectaculoasă în Superliga: „E Maradona!”

Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 &icirc;n clasamentul FIFA

Fostul coleg al lui Hagi și Belodedici a preluat naționala aflată pe locul 105 în clasamentul FIFA



Recomandarile redactiei
Bogdan Racovițan a semnat: Sunt foarte fericit și m&acirc;ndru
Bogdan Racovițan a semnat: "Sunt foarte fericit și mândru"
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Surpriză majoră la barajul pentru Mondial! Naționala care riscă descalificarea
Prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova: Am discutat cu el
Prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova: "Am discutat cu el"
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase &icirc;n fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
Brazilianul Ronaldo, note de Ilie Năstase în fața lui Alcaraz: cum se mișcă fostul atacant legendar pe terenul de tenis
Ofertă pentru Mihai Stoica: &rdquo;Bani mai mulți dec&acirc;t la FCSB!&rdquo;
Ofertă pentru Mihai Stoica: ”Bani mai mulți decât la FCSB!”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena &icirc;n sezonul următor
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Dezastru &icirc;n Liga 2 după un nou play-off ratat: &Icirc;mi vine să mă &icirc;nchid &icirc;ntr-o &icirc;ncăpere și să pl&acirc;ng ca un copil
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi &icirc;nainte de derby-ul de duminică
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
CITESTE SI
Secretele din &bdquo;Singur Acasă&rdquo;, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum &bdquo;băiețelul uitat acasă&rdquo;. GALERIE FOTO

stirileprotv Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de Rom&acirc;nia

stirileprotv Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care &icirc;l avea zilnic și care i-a pus viața &icirc;n pericol

stirileprotv Un bărbat fără probleme de sănătate a suferit un AVC brusc. Obiceiul pe care îl avea zilnic și care i-a pus viața în pericol

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!