LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:45, Dinamo și Metaloglobus se întâlnesc pe Arena Națională în etapa cu numărul 20 din Superligă.

19 octombrie 2025, Dinamo - Rapid 0-2: a fost singura înfrângere suferită de roș-albi în ultimele 16 etape, în rest nouă victorii și șase rezultate de egalitate.

Elevii lui Mihai Teja au scos patru puncte din ultimele trei etape (1-1 cu FC Hermannstadt, 2-1 cu Farul) și caută prima victorie în SuperLigă pe teren advers, palmaresul lor în deplasare cuprinzând doar două remize în nouă jocuri.

”E greu să tragi la poarta lui Kopić!”, titrează site-ul oficial al LPF



”E greu să tragi la poarta lui Kopić!”, titrează site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal în avancronica partidei: trupa antrenată de Željko Kopić este echipa pe spațiul porții căreia s-au tras cele mai puține șuturi, doar 52 (Metaloglobus - 99).

Metaloglobus a primit cel puțin un gol în 18 dintre cele 19 meciuri jucate în acest sezon. De partea cealaltă, Dinamo a strâns nouă partide fără gol încasat.

Dinamo a folosit cei mai puțini jucători din toate echipele Superligii



Dinamo este formația cu cei mai puțini jucători utilizați - 25, dintre care 14 sunt străini.

Oaspeții s-au bazat pe 28 de fotbaliști, 17 dintre ei fiind debutanți pe prima scenă din România.

Cele două echipe s-au mai confruntat în principala competiție internă doar în turul sezonului regulat curent, pe 8 august 2025, când roș-albii s-au impus cu 1-0 (marcator Cătălin Cîrjan).

Mihai Teja o va întâlni pentru a 13-a oară pe Dinamo, palmaresul precedentelor dueluri cuprinzând cinci victorii ale actualului tehnician de la Metaloglobus, șase înfrângeri și o remiză. Info: LPF

Clasamentul LIVE din Superligă

