Real Oviedo a fost surclasată de Sevilla, scor 0-4, pe „Ramon Sanchez Pizjuan”. Moldovan a fost rezervă neutilizată, integralist fiind spaniolul Aaron Escandell, titular în toate meciurile de LaLiga din acest sezon.

Sevilla a început în forță și a deschis scorul încă din minutul 4, prin Akor Adams. Andaluzilor nu le-a luat mult să își mărească avantajul, iar în minutul 22 Djibril Sow a dus scorul la 2-0, stabilind rezultatul pauzei.

Echipa lui Horațiu Moldovan, nimicită! Om eliminat și o ploaie de goluri

După reluare, Sevilla a continuat să domine jocul. În minutul 51, Batista Mendy a punctat pentru 3-0. În minutul 89, nigerianul Chidera Ejuke a închis tabela la scorul de 4-0.

În minutul 82, David Carmo, fundașul angolez al oaspeților, a primit cartonaș galben pentru un fault. La doar un minut distanță, acesta a protestat vehement la o decizie a arbitrului și a văzut al doilea galben, fiind eliminat.

În urma acestui rezultat, Real Oviedo a coborât pe locul 19 în clasament, cu doar 10 puncte după 16 etape, penultimul loc din LaLiga. De cealaltă parte, Sevilla a urcat pe poziția a 8-a, cu 20 de puncte.

